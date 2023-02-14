我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

自嘲「最先進乞丐」 日男直播主 曬碼就有粉絲埋單

綜合報導
日本網紅到自動販賣機前買飲料，沒想到只要付款用的QR Code一跳出來，就有粉絲幫忙掃碼付款。（取材自推特）
日本網紅到自動販賣機前買飲料，沒想到只要付款用的QR Code一跳出來，就有粉絲幫忙掃碼付款。（取材自推特）

直播產業越發盛行，不僅許多藝人、網紅瘋帶貨，粉絲們也會「贊助」直播主。近日一名日本網紅在直播中大秀「超狂鍊金術」，只見他操作販賣機叫出付款連結，網路另一端的粉絲們便一一為他付款，只要QR Code一來就掃，且制霸各類行動支付，驚奇的影片立刻掀起討論，該名直播主更開玩笑稱自己是「最先進的乞丐」。

日前，一段傳奇影片在網路上引發討論，只見一名網紅到自動販賣機選購飲料，選擇了行動支付後，本準備打開App進行付款，不料鏡頭另一端的粉絲卻火速掃了QR Code幫他結帳，讓該網紅相當吃驚。可能是好奇心作祟，隨後該網紅便開始進行測試，無論他選了哪款飲料，點了哪一種付款的方式，粉絲們皆一一為他付款，可說是「行動支付全制霸」。

據悉，該網紅正是透過日本影音平台「NicoNico」直播的「藪。」他自稱為31歳且12年無工作的男子，目前在日本代代木公園露宿生活。影片暴紅後，他也自嘲自己是「最先進的乞丐」、「QR大叔」，而其他網友則以「令和最快的乞討方法」及「令和的錬金術師」稱呼他。

傳奇影片也掀起熱烈討論，網友們紛紛留言驚呼「這太狂了」、「天才啊」、「新時代的乞食方式」、「一開始我還不知道發生什麼事，還以為機器壞了讓飲料掉出來，原來是觀眾付了錢」，也有人突破盲點，「看似可以征服一切，但沒有訂閱付費的用戶，就沒辦法了」。

日本網紅到自動販賣機前買飲料，沒想到只要付款用的QR Code一跳出來，就有粉絲...
日本網紅到自動販賣機前買飲料，沒想到只要付款用的QR Code一跳出來，就有粉絲幫忙掃碼付款。（取材自推特）

行動支付 日本 App

上一則

撤退前兆？烏軍：13日起援助團體和平民禁入巴赫穆特

下一則

日本批發蛋價每公斤2.54美元 創30年新高

延伸閱讀

99大華超市東谷店 11日開張

99大華超市東谷店 11日開張
在香港講普通話被歧視？中網紅拍片實測 引爭議

在香港講普通話被歧視？中網紅拍片實測 引爭議
99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有
到死都要穿？史上最傳奇牛仔褲150歲推出復刻紀念款

到死都要穿？史上最傳奇牛仔褲150歲推出復刻紀念款

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗