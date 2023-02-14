自嘲「最先進乞丐」 日男直播主 曬碼就有粉絲埋單

日本網紅到自動販賣機前買飲料，沒想到只要付款用的QR Code一跳出來，就有粉絲幫忙掃碼付款。（取材自推特）

直播產業越發盛行，不僅許多藝人、網紅瘋帶貨，粉絲們也會「贊助」直播主。近日一名日本 網紅在直播中大秀「超狂鍊金術」，只見他操作販賣機叫出付款連結，網路另一端的粉絲們便一一為他付款，只要QR Code一來就掃，且制霸各類行動支付 ，驚奇的影片立刻掀起討論，該名直播主更開玩笑稱自己是「最先進的乞丐」。

日前，一段傳奇影片在網路上引發討論，只見一名網紅到自動販賣機選購飲料，選擇了行動支付後，本準備打開App 進行付款，不料鏡頭另一端的粉絲卻火速掃了QR Code幫他結帳，讓該網紅相當吃驚。可能是好奇心作祟，隨後該網紅便開始進行測試，無論他選了哪款飲料，點了哪一種付款的方式，粉絲們皆一一為他付款，可說是「行動支付全制霸」。

據悉，該網紅正是透過日本影音平台「NicoNico」直播的「藪。」他自稱為31歳且12年無工作的男子，目前在日本代代木公園露宿生活。影片暴紅後，他也自嘲自己是「最先進的乞丐」、「QR大叔」，而其他網友則以「令和最快的乞討方法」及「令和的錬金術師」稱呼他。