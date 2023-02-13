我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

加州華人熱衷玩樂高 升值潛力比黃金、股票還高？

美婦自揭餵老公母乳 背後原因超暖網友讚貼心

聯合新聞網
珍奈兒在網路上分享自己給丈夫「餵母乳」的經歷，引發網友熱議。（截圖自TikTok）
珍奈兒在網路上分享自己給丈夫「餵母乳」的經歷，引發網友熱議。（截圖自TikTok）

美國一名女子日前在網路上分享「餵母乳」給丈夫的經歷，不過當她解釋原因以後，卻讓不少網友大讚丈夫真是太貼心了。

@nellesworld The awkwardness was real…😂 #motherhoodunplugged #momlife #nellesworld #AmazonSavingSpree ♬ original sound - Janelle & Joshua

紐約郵報（New York Post）報導，32歲的女子珍奈兒（Janelle McAloon）日前在TikTok上分享自己「餵母乳」給丈夫的經過。珍奈兒在影片中提到，她跟丈夫兩人去波多黎各旅行，當時珍奈兒還在哺乳期，但卻忘了帶吸乳器去旅行，於是第一天胸部就痛到不行。

女性在哺乳階段如果乳汁不能正常排出，就可能發生乳管阻塞的現象。乳管阻塞時媽媽會明顯感覺到胸部有硬塊、非常疼痛，若沒有及時處理便可能變成乳腺炎。

為了緩解妻子的不適，兩人出門旅行四天，珍奈兒的丈夫約書亞（Joshua）天天幫妻子將乳汁吸出，所以才會有「餵老公母乳」的事情發生。

不少網友得知以後都說丈夫真的很貼心，不過也有很多網友「歪樓」想歪，有網友就說「這對老公來說應該是史上最棒的假期」、「他實現了我的夢想」、「是不是故意忘記帶吸乳器的」。

除此之外，也有網友認為珍奈兒應該用手擠奶就好，或是直接去附近藥局買吸乳器。不過珍奈兒表示，兩人當時居住的地方附近都沒有藥局，用手擠也擠不出來，最後才會找老公幫忙。（聯合新聞網）

藥局 TikTok

上一則

烏東宛若一戰慘況 前瓦格納傭兵：不服從就被指揮官槍殺

延伸閱讀

青少年最愛社群媒體 TikTok奪冠

青少年最愛社群媒體 TikTok奪冠
「我餵母乳給老公」 網友一聽嚇壞 背後原因超暖

「我餵母乳給老公」 網友一聽嚇壞 背後原因超暖
買豪宅…TikTok帶你線上賞屋

買豪宅…TikTok帶你線上賞屋
美敦促蘋果和谷歌 應用程式商店應下架TikTok

美敦促蘋果和谷歌 應用程式商店應下架TikTok

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」