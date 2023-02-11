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DNA顯示兒子非父親生 害母被質疑出軌 醫院DNA檢驗烏龍

綜合報導
英國一名母親生下患有貧血的兒子，院方於是替新生兒抽血檢驗。驗血報告出來後，醫生發現母親和兒子的血液樣本不配對，因此質疑她出軌。(翻攝自The Irish Sun)
英國一名母親生下患有貧血的兒子，院方於是替新生兒抽血檢驗。驗血報告出來後，醫生發現母親和兒子的血液樣本不配對，因此質疑她出軌。(翻攝自The Irish Sun)

家中有新生兒誕生本該是件喜事，可是英國一名母親卻收到院方通知，指驗血報告顯示兒子並非丈夫親生，她更被醫生質疑出軌，該女子氣到堅持要求院方重新檢驗並還她清白，後來才發現，因丈夫具有罕見基因，才使得前一次的化驗結果有誤，院方最終認錯並向該女子及其家人致歉。

綜合媒體報導，26歲女子嘉莉（Carrie Zivkovic）與27歲丈夫路易斯（Louis）育有一名5歲女兒艾莉莎（Alesha），她們一家去年10月再添多名男嬰雷伊（Rey），但雷伊出生後懷疑患有貧血，醫院於是替他抽血檢驗，不久嘉莉便收到醫院通知，指驗血報告已出。

可是，當嘉莉到達醫院後，卻被安排在一個獨立的房間裡等候，令她隱隱感到不安，其後醫生到來，向她表示：「想確認一下你沒有和別人上床？因為DNA報告顯示路易斯並非雷伊的親生父親。」嘉莉對於被質疑對丈夫不忠，感到非常愕然及憤怒，強烈反駁：「我沒有！」，並對醫院的做法十分不滿。

接著，醫生向嘉莉解釋，發現路易斯和兒子雷伊的血液樣本不配對，這讓嘉莉感到十分氣憤，堅持要求院方再驗一次DNA，終發現原來路易斯具有某種罕見基因，導致化驗結果出錯，最後終能證明路易斯確實是雷伊的親生父親。

牛津大學醫院事後解釋，因為職員是依據驗血報告的結果作出各種可能的推測，院方會向嘉莉及其家人致歉，坦言遇到這種案例情形極為罕見。

DNA 英國

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