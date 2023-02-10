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迷幻蘑菇含「搖頭丸」主要成分 澳洲7月起開放醫療用途

綜合報導
澳洲規定，MDMA及俗稱「迷幻蘑菇」的「裸蓋菇素」（psilocybin）目前都屬於「禁用物質」，將開放醫療用途，治療憂鬱症及創傷後壓力症候群病患。（美聯社）
澳洲規定，MDMA及俗稱「迷幻蘑菇」的「裸蓋菇素」（psilocybin）目前都屬於「禁用物質」，將開放醫療用途，治療憂鬱症及創傷後壓力症候群病患。（美聯社）

澳洲藥物管理局（TGA）宣布，「搖頭丸」主要成分MDMA及俗稱「迷幻蘑菇」的迷幻化學物質即將開放醫療用途，精神科醫師7月起可開立相關處方，治療憂鬱症及創傷後壓力症候群病患。

綜合媒體報導，根據澳洲規定，MDMA及俗稱「迷幻蘑菇」的「裸蓋菇素」（psilocybin）目前都屬於「禁用物質」，只能在嚴格管控的臨床試驗中使用。

澳洲藥物管理局表示，他們發現病患在醫療環境中使用這些物質「相對安全」，可為病患帶來有助益的「意識狀態改變」。

澳洲藥物管理局指出，由於已有「充分證據」表明這2種物質能為特定病患帶來潛在益處，7月將開放精神科醫師開立2款藥物的處方箋，但僅能用於治療憂鬱症及創傷後壓力症候群（PTSD）。

南澳大利亞大學（University of South Australia）心理健康及自殺防治研究員瑪斯克（Mike Musker）對於這項他們「期待已久的」新措施表示樂見。

他說：「有很多人正在經歷PTSD和憂鬱症，尤其是退伍軍人和從事緊急服務的工作者，標準精神科治療藥物對他們無效，也無法緩解症狀。」

瑪斯克指出，MDMA和迷幻蘑菇能夠「降低抑制作用」，有助於人們處理困難的圖像和記憶。

除了澳洲，加拿大及美國當局也已開放MDMA及迷幻蘑菇合法用於醫療用途。

澳洲 憂鬱症 心理健康

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