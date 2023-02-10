日本旅遊注意 餐廳有這貼紙 未滿20歲禁入內

有些日本店面會在門口貼出未滿20歲的人不能進的貼紙。（取材自臉書）

一群遊客日前到日本 福岡拉麵店用餐，6個人卻只點了3碗拉麵「輪流吃」，被店家制止後不僅怒批店家「不通人情的死頭腦」，還在Google 上刷一星負評，引起熱議。

對此，一名在台灣長住9年的作家「日本人的歐吉桑」認為其中的問題與台日文化差異有關，他也分享日本一項新規定，希望大家到日本旅遊時帶著小孩多留意，避免產生衝突。

「日本人的歐吉桑」在臉書 發文，提到有「一看就知道未滿20歲的人不能進去的日本飲食店」，店門口會貼出未滿20歲的人不能進的貼紙（右圖，取材自臉書），但很多遊客不知道這個新規則的存在。

他表示2020年日本法律變嚴格，改正健康増進法，基本上餐廳室內都不能抽菸，日本政府很怕對小小的飲食店經濟會受到影響，因此目前生意不大、小小的飲食店仍可以抽菸，前提是須把「未滿20歲的人不能進」的貼紙貼在門口，沒有遵守這規則店家會收到罰單。

他舉例，這次的福岡拉麵店說門口有貼未滿20歲的人不能進的貼紙，也代表店內可以抽菸。他建議如果在日本旅遊時，想跟小孩一起進去小小的餐廳的話，請先確認門口有沒有這個貼紙，避免文化差異帶來的糾紛。