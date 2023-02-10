忙著交配 澳洲北方袋鼬活不久 瀕臨滅絕

澳洲特有種生物「北方袋鼬」瀕臨絕種，原因竟是公袋鼬專注於交配，為了傳宗接代耗費大量體力跟時間，因此才會活不久。 （視頻截圖）

世界上許多瀕危物種值得人類好好保育，但部分物種陷入瀕危卻有令人意想不到的理由。日前生物研究團隊發現，澳洲 特有種生物「北方袋鼬」瀕臨絕種，原因竟是公袋鼬專注於交配，為了傳宗接代耗費大量體力跟時間，因此才會活不久。

根據BBC報導，澳洲生物研究團隊在皇家 學會開放科學(Royal Society Open Science)上發表一份研究報告，指出澳洲瀕臨絕種的特有種生物「北方袋鼬(Northern quoll)」為何會幾近絕種的原因，竟然是跟牠們熱中於「進行繁殖行為」脫不了關係。

研究報告表示，研究專員們在澳洲北領地格魯特島(Groote Eylandt))使用不少先進儀器追蹤該肉食性有袋哺乳類動物的生態，發現相較於雌性北方袋鼬，雄性北方袋鼬的平均壽命明顯減少不少，一般來說雌姓北方袋鼬的平均壽命可達4歲，但雄性北方袋鼬通常活不到2歲就會死亡。

該研究的主要負責人加施克(Joshua Gaschk)說，雄性北方袋鼬為了找尋傳宗接代的對象，經常穿越各大地區，從追蹤器的觀察可以發現，雄性北方袋鼬在42天的行程中只休息了8%的時間，甚至有2隻雄性袋鼬一個晚上就走了10公里，可見牠們花了很長時間在移動上，就只是為了找到適合的雌性袋鼬繁衍後代。

加施克表示，公袋鼬因為太過於專注交配，將所有精力投注到傳宗接代上，導致牠們不但缺乏睡眠與休息，甚至還不愛乾淨，吸引寄生蟲的比例相較雌性袋鼬來說高上不少。加施克指出，長時間的睡眠剝奪對雄性袋鼬來說是相當致命的，因此牠們很容易成為獵食者獵殺的對象，或是因疲勞而死於路殺，甚至也有袋鼬活活累死。

根據澳洲野生動物保護協會的統計，儘管目前澳洲還剩下約10萬隻北方袋鼬，但牠們的總數量依然在快速下降中，主因是因為人為開發以及流浪貓狗氾濫導致北方袋鼬喪失棲息地，此外牠們也容易受到甘蔗蟾蜍的毒害。