我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

忙著交配 澳洲北方袋鼬活不久 瀕臨滅絕

聯合新聞網
澳洲特有種生物「北方袋鼬」瀕臨絕種，原因竟是公袋鼬專注於交配，為了傳宗接代耗費大量體力跟時間，因此才會活不久。 （視頻截圖）
澳洲特有種生物「北方袋鼬」瀕臨絕種，原因竟是公袋鼬專注於交配，為了傳宗接代耗費大量體力跟時間，因此才會活不久。 （視頻截圖）

世界上許多瀕危物種值得人類好好保育，但部分物種陷入瀕危卻有令人意想不到的理由。日前生物研究團隊發現，澳洲特有種生物「北方袋鼬」瀕臨絕種，原因竟是公袋鼬專注於交配，為了傳宗接代耗費大量體力跟時間，因此才會活不久。

根據BBC報導，澳洲生物研究團隊在皇家學會開放科學(Royal Society Open Science)上發表一份研究報告，指出澳洲瀕臨絕種的特有種生物「北方袋鼬(Northern quoll)」為何會幾近絕種的原因，竟然是跟牠們熱中於「進行繁殖行為」脫不了關係。

研究報告表示，研究專員們在澳洲北領地格魯特島(Groote Eylandt))使用不少先進儀器追蹤該肉食性有袋哺乳類動物的生態，發現相較於雌性北方袋鼬，雄性北方袋鼬的平均壽命明顯減少不少，一般來說雌姓北方袋鼬的平均壽命可達4歲，但雄性北方袋鼬通常活不到2歲就會死亡。

該研究的主要負責人加施克(Joshua Gaschk)說，雄性北方袋鼬為了找尋傳宗接代的對象，經常穿越各大地區，從追蹤器的觀察可以發現，雄性北方袋鼬在42天的行程中只休息了8%的時間，甚至有2隻雄性袋鼬一個晚上就走了10公里，可見牠們花了很長時間在移動上，就只是為了找到適合的雌性袋鼬繁衍後代。

加施克表示，公袋鼬因為太過於專注交配，將所有精力投注到傳宗接代上，導致牠們不但缺乏睡眠與休息，甚至還不愛乾淨，吸引寄生蟲的比例相較雌性袋鼬來說高上不少。加施克指出，長時間的睡眠剝奪對雄性袋鼬來說是相當致命的，因此牠們很容易成為獵食者獵殺的對象，或是因疲勞而死於路殺，甚至也有袋鼬活活累死。

根據澳洲野生動物保護協會的統計，儘管目前澳洲還剩下約10萬隻北方袋鼬，但牠們的總數量依然在快速下降中，主因是因為人為開發以及流浪貓狗氾濫導致北方袋鼬喪失棲息地，此外牠們也容易受到甘蔗蟾蜍的毒害。

澳洲 皇家

上一則

土耳其10歲女童震後90小時獲救 脫困第1件事：想喝牛奶

下一則

日相、菲總統會談 安保合作提高對中震懾力

延伸閱讀

澳洲西部河流鯊魚現蹤 咬死16歲少女

澳洲西部河流鯊魚現蹤 咬死16歲少女
澳洲龍蝦3月有望輸中？傳總理今年將訪中國

澳洲龍蝦3月有望輸中？傳總理今年將訪中國

澳鈔「去英化」 拿掉女王肖像改採致敬原民

澳鈔「去英化」 拿掉女王肖像改採致敬原民
澳洲輻射膠囊遺失6天尋回 只罰708元 總理斥荒唐

澳洲輻射膠囊遺失6天尋回 只罰708元 總理斥荒唐

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位