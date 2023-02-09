我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

初次買樂透 18歲加女中頭彩爽得3600萬元

編譯周辰陽
加拿大18歲女孩拉莫爾第一次買彩券，就幸運地成了加國樂透史上贏得4800萬加元彩金的最年輕得主。（取材自推特 / Lam Nguyen）
加拿大18歲女孩拉莫爾第一次買彩券，就幸運地成了加國樂透史上贏得4800萬加元彩金的最年輕得主。（取材自推特 / Lam Nguyen）

加拿大安大略省蘇聖瑪麗市（Sault Ste. Marie）的18歲女孩拉莫爾（Juliette Lamour）成了該國樂透史上最年輕的4800萬加元（約3600萬美元）頭彩得主。更值得一提的是，這是她第一次買彩券，就幸運地中了大獎。

BBC與「CityNews Ottawa」日前報導，安大略樂透與博弈公司（OLG）表示，現在是大學生的拉莫爾在1月7日開獎中，贏得了4800萬加元的「Lotto 6/49 Gold Ball」頭彩。雖然以前也有其他18歲玩家中過樂透，但獎金從來沒有這麼高過。

拉莫爾說，她受到家人的鼓勵，「只是為了好玩」而買下第一張彩券，「當我到了商店，也不確定要哪一種，因為我以前從來沒買過彩券，所以我打電話給我爸，他跟我說買張『Lotto 6/49 Quick Pick』。我還是不敢相信，我在第一張彩券就中了Gold Ball頭彩！」

拉莫爾承認，她買了彩券後，就徹底忘了這件事，直到新聞披露中獎彩券是在她家鄉賣出，有位同事就提出手機App檢查彩券，隨著叮噹聲響起、「大贏家」字樣畫過了螢幕，「我的同事難以置信地跪了下去，他在大喊大叫。說實話，每個人都在大喊我中了4800萬」。

興奮的拉莫爾把這個好消息告訴父母，老闆則告訴她可以提前下班回家，但母親要她留下來值完班，「我的同事喊著『過來接她』，我爸媽最終來接我了」。她說，自己將在身為資金經理的父親幫助下，「謹慎」投資大部分的彩金，也仍將致力於成為醫師的夢想，「而不必擔心助學金或學貸」。

拉莫爾說，她想回到北安大略行醫及回饋自己的社區，但確實計畫用頭獎彩金玩一玩，「一旦學業完成，我家人跟我將挑個國家開始遊覽，我想體驗不同的國家，研究他們的歷史與文化，品嘗他們的食物與聽他們的語言」，還希望遵守親人跟她分享過的一些建議，「金錢不能定義你，你所做的工作才能定義你」。

投資 手機 學貸

上一則

強震帶走未婚妻 土耳其男子淚訴：本要披婚紗現在只能蓋白布

下一則

法德領袖巴黎會見澤倫斯基：俄國絕不該戰勝

延伸閱讀

勁球頭彩周六上看7億元 史上第六高

勁球頭彩周六上看7億元 史上第六高
人生第一次買彩券就中大獎 加拿大18歲少女笑納3620萬

人生第一次買彩券就中大獎 加拿大18歲少女笑納3620萬
專訪／柯林法洛認曾與朋友決裂 「女妖」挑戰奧斯卡

專訪／柯林法洛認曾與朋友決裂 「女妖」挑戰奧斯卡
華府建築欣賞導讀作者 解析城市面貌

華府建築欣賞導讀作者 解析城市面貌

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責