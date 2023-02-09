迎福避難… 韓國漢字白色春聯 代表乾淨純潔

韓國慶尚南道一家書院在貼立春帖。（韓聯社）

韓國多地民俗村和鄉校日前立春當天紛紛貼上「立春帖」慶祝，被稱為韓國版春聯，引發中國網友關注。許多人好奇，韓國春聯和中國春聯有啥區別，為何韓國春聯用漢字書寫，並且使用白紙？

極目新聞引述韓媒報導，多位在韓國生活和留學的中國網友表示，立春在韓國具有許多意義，人們在這個時刻會用立春帖祈求好運。韓國人喜歡白色，代表乾淨純潔，就連春節期間給的「紅包」也是白色。

唐女士在韓國安城留學，她表示，韓國春聯只有上下聯沒有橫幅，字數也較少，最常見的是「立春大吉」、「建陽多慶」、「國泰民安」等。她說，當地人表示立春是24節氣的第一個，立春帖是沿襲的古代的傳統，有迎接立春、祈求好運的意思。她看到的「建陽多慶」，意為期待陽光燦爛的日子增加，福慶不絕。

貼立春帖體現了民眾迎福避難的心願。韓國立春還有吃「五辛菜」的習俗。五辛菜一般指的是韭菜、山蒜、水芹菜等五種味道較重的蔬菜 ，有兼備儒家五德和身體健康的寓意。

馬女士丈夫是韓國人，她表示韓國也過年，和中國是同一天。韓國人稱過年為「舊正」，年俗和中國相似，也會吃團圓飯、祭祀祖先、相互拜年、給壓歲錢。

馬女士的婆婆表示，用漢字寫春聯是延續老傳統，小時候她也會看「紅樓夢」、「三國志」、「論語」之類書籍。相比中國春聯所用的紅色，韓國人確實更偏愛白色，白色代表乾淨純潔，街上人們的穿著也多是白色，白色更醒目。