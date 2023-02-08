我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

莫內名畫倫敦 朦朧感其實是霧霾

編譯田思怡
一項新研究發現，法國印象派畫內莫內1901年的名畫「倫敦的查林柯洛士橋」，畫的是倫敦空氣汙染造成的霧霾。(取材自維基百科)
一項新研究發現，法國印象派畫內莫內1901年的名畫「倫敦的查林柯洛士橋」，畫的是倫敦空氣汙染造成的霧霾。(取材自維基百科)

華盛頓郵報報導，《美國國家科學院院刊》一項新研究發現，法國印象派畫內莫內(Claude Monet)1901年的名畫「倫敦的查林柯洛士橋」(London's Charing Cross Bridge)，畫的是倫敦空氣汙染造成的霧霾。

根據倫敦泰特美術館分享的信件，莫內在1900年3月4日寫給妻子愛麗絲(Alice)的信上說，他往外看倫敦的景色「嚇壞了」，沒有霧、萬里晴空，讓他很擔心。他寫道：「連一點霧氣都沒有，我精疲力盡，我所有的畫可能都完蛋了。」

他之後又寫道，逐漸打起精神，天空又出現工業汙染的濃煙和霧霾，他繼續畫畫。當時這位法國印象派畫家正在倫敦作畫。

新研究分析莫內和英國印象派畫家特納(J.M.W. Turner)的近100幅畫的風格和顏色變化，兩人都生活在18和19世紀西歐工業革命時期。研究發現，在兩人的繪畫生涯，空汙愈來愈嚴重，他們畫中的天空也愈來愈朦朧。

研究的首席作者、大氣科學家歐布萊特(Anna Lea Albright)指出，「印象派畫家對光和環境的變化非常敏感，他們不僅對環境中自然變化很敏感，對人為造成的變化也很敏感，這是合理的」。

工業革命初期徹底改變了倫敦和巴黎的生活和天空，燃煤的工廠增加了就業機會，也以有害的汙染物，像是二氧化硫遮蔽了大氣層。

就業 華盛頓郵報 空氣汙染

上一則

私刑處決？瓦格納傭兵鐵鏟暴打指揮官 烏無人機全錄下

下一則

研究：冰川湖潰堤恐致氾濫 威脅全球1500萬人

延伸閱讀

中國新冠疫情緩 美聯航、達美恢復直飛

中國新冠疫情緩 美聯航、達美恢復直飛
倫敦旅展台灣館 環島、鐵道旅遊詢問度高

倫敦旅展台灣館 環島、鐵道旅遊詢問度高
新研究：印象派畫家莫內畫空氣汙染變化 霧霾越嚴重天空越朦朧

新研究：印象派畫家莫內畫空氣汙染變化 霧霾越嚴重天空越朦朧
南極巨大冰山崩離 面積相當於大倫敦地區

南極巨大冰山崩離 面積相當於大倫敦地區

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震超過7800人罹難 災民燒垃圾碎片取暖

2023-02-07 20:55
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑