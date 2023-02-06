西班牙女享用蛤蜊大餐吃到「紫珍珠」 價值逾4000元

一名女子到餐廳點蛤蜊料理，吃到一半發現嘴裡有一顆異物咬不下去，吐出來發現竟然是一顆紫色珍珠，經過鑑定後價值高達4000歐元。（取材自Instagram）

吃海鮮幸運的話能夠賺一筆。一名女子到餐廳點了一道蛤蜊料理，吃到一半發現嘴裡有一顆異物咬不下去，吐出來發現竟然是一顆紫色珍珠，經過鑑定後價值高達4000歐元（4361美元），讓女子又驚又喜。

根據英國 鏡報(Mirror)報導，西班牙一名年輕女子弗蕾列(Natalia Freire)跟男友到她工作的餐廳享用大餐，兩人點了一道蛤蜊料理享用，吃到一半的時候弗蕾列發現嘴裡有奇怪的硬物咬不下去，吐出來才發現竟然是一顆紫色的珍珠，讓她相當驚喜。

弗蕾列雖然還沒有將珍珠送去給專家鑑定，但這件事情已經在西班牙當地掀起轟動，珠寶專家預估這顆紫珍珠身價不菲，超越普通的白珍珠，價值將會高達4000歐元。弗蕾列表示，她跟男友只花了19歐元（約20美元）點這道蛤蜊料理「只是我沒想到竟然有這麼值錢的東西」。

餐廳老闆賈西 亞(Javier García)說，這是他開餐廳的幾十年人生以來第一次遇到這種事情，簡直是不可置信，驚訝直呼「我以為只有牡蠣才會產出珍珠，沒想到連蛤蜊竟然也會」。餐廳廚師則是打趣的表示，以後蛤蜊料理出餐速度都會變慢，因為他要一顆一顆用放大鏡檢查有沒有值錢的珍珠。