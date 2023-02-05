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認不出來 最美「脫北女孩」再出書 網驚：整型成癮？

綜合報導
朴研美將於下個月推出新書，被發現容貌與過去截然不同，左圖為朴研美2016年的模樣。（取材自Instagram）
朴研美將於下個月推出新書，被發現容貌與過去截然不同，左圖為朴研美2016年的模樣。（取材自Instagram）

以自傳「為了活下去：脫北女孩朴研美」在國際間成名的朴研美（Park Yeonmi，另譯朴延美），除了自身逃離北韓的故事驚心動魄之外，她清秀的臉龐也是話題性之一。不過，近幾年卻有網友發現，她的外貌似乎越來越歐美化，許多網友都驚呼認不出來！

朴研美將於下個月推出新書。（取材自Instagram）
朴研美將於下個月推出新書。（取材自Instagram）

綜合媒體報導，近日朴研美即將推出第二本自傳「While Time Remains」，書中提到她從北韓逃到美國尋求自由的故事，這次自傳封面也是放上自己的藝術照，但更吸引網友們注意的是，與第一本書上完全截然不同的臉蛋。照片中只見昔日秀麗模樣已不再，如今事隔近8年，快29歲的她卻改走豔麗風格，雙眼變大、雙頰豐滿，且鼻子變挺、嘴唇變厚、下巴變得相當尖銳。

朴研美2016年（左起）、2018年、2019年模樣。（取材自Instagram...
朴研美2016年（左起）、2018年、2019年模樣。（取材自Instagram）

對此，有網友紛紛猜測她是整形上癮，但也有網友認為她目前長期在美國生活，可能是想改變風格讓自己看起來更融入歐美當地。

另不少粉絲表示不理解為什麼要整型，「不該整容的好例子，之前看起來更自然好看」、「那本書封面的女孩是誰？看起來完全不一樣」、「看起來跟書上的照片很不一樣，好像是一個完全不同的人」，不過也有粉絲支持她做更好的自己，認為朴研美已經經歷夠多事情了，她可以做任何她想做的事，擁抱一個自由的國家。

朴研美將於下個月推出第二本自傳。（取材自Instagram）
朴研美將於下個月推出第二本自傳。（取材自Instagram）
朴研美近照掀起網路熱議。（取材自Instagram）
朴研美近照掀起網路熱議。（取材自Instagram）
朴研美第一本自傳封面。（取材自Instagram）
朴研美第一本自傳封面。（取材自Instagram）

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