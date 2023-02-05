認不出來 最美「脫北女孩」再出書 網驚：整型成癮？

朴研美將於下個月推出新書，被發現容貌與過去截然不同，左圖為朴研美2016年的模樣。（取材自Instagram）

以自傳「為了活下去：脫北女孩朴研美」在國際間成名的朴研美（Park Yeonmi，另譯朴延美），除了自身逃離北韓 的故事驚心動魄之外，她清秀的臉龐也是話題性之一。不過，近幾年卻有網友發現，她的外貌似乎越來越歐美化，許多網友都驚呼認不出來！

朴研美將於下個月推出新書。（取材自Instagram）

綜合媒體報導，近日朴研美即將推出第二本自傳「While Time Remains」，書中提到她從北韓逃到美國尋求自由的故事，這次自傳封面也是放上自己的藝術照，但更吸引網友們注意的是，與第一本書上完全截然不同的臉蛋。照片中只見昔日秀麗模樣已不再，如今事隔近8年，快29歲的她卻改走豔麗風格，雙眼變大、雙頰豐滿，且鼻子變挺、嘴唇變厚、下巴變得相當尖銳。

朴研美2016年（左起）、2018年、2019年模樣。（取材自Instagram）

對此，有網友紛紛猜測她是整形上癮，但也有網友認為她目前長期在美國生活，可能是想改變風格讓自己看起來更融入歐美當地。