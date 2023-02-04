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迴轉壽司太新鮮 貝肉抖動嚇壞網友

聯合新聞網／綜合報導
日本社群網站流傳一段迴轉壽司上桌後仍「活跳跳」的影片。示意圖。（圖片來源／ingimage）
日本社群網站流傳一段迴轉壽司上桌後仍「活跳跳」的影片。示意圖。（圖片來源／ingimage）

壽司是日本代表的美食。新鮮的魚肉，加上煮得恰到好處的醋飯，總是能勾起饕客的食慾，到平價的迴轉壽司用餐，更是能享用琳瑯滿目、各種不同口味的壽司。但近來一位日本社群網站，卻出現一段迴轉壽司「太新鮮」的影片，引發許多網友的討論。

日本推特帳號「mg2b5」，最近以「在迴轉壽司遇上了悲劇」為題貼了影片，可以看到畫面中有一塊貝類的壽司，但貝肉部分居然像是還活著一樣，不斷地在自行抖動。還疑似因為客人筷子試探，改變了抖動的方向。

許多網友看到大為震驚，紛紛表示「還活著耶」、「看了我都沒食慾了」、「太可怕了吧」、「新鮮過頭了」、「起雞皮疙瘩了」、「這要怎麼吃」、「噁心死了」、「真的是悲劇」、「能客訴嗎」、「迴轉壽司不都冷凍解凍的嗎」、「員工做的時候都沒發現哪裡不對嗎」、「接下來他們就會像電影演的一樣，開始進化攻擊人類」。

不過，也有網友分享壽司郎官方過去的解釋，指出貝類在從殼中取出之後，部分組織還有生命力，沾上醬油時產生刺激，就會自然收縮、產生在動的樣子。但這代表不只可食用，而且還是「新鮮」的證據。與其說是悲劇，不如說是幸運的驚喜。就看「好運」的顧客，能不能接受吃下肚而已了。

日本 社群網站 電影

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