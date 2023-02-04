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把車開過佛羅倫斯老橋 美國遊客挨罰

編譯周辰陽／綜合報導
媒體報導，一位來自美國加州的觀光客日前違反規定。開著租來的車越過義大利佛羅倫斯知名地標「老橋」（圖），加上未持國際駕照就上路，被處以500歐元的罰款。(路透)
媒體報導，一位來自美國加州的觀光客日前違反規定。開著租來的車越過義大利佛羅倫斯知名地標「老橋」（圖），加上未持國際駕照就上路，被處以500歐元的罰款。(路透)

義大利佛羅倫斯的「老橋」（Ponte Vecchio）是一條橫跨亞諾河（Arno River）、有著百年歷史的美麗橋梁，最適合徒步遊覽，成群結隊的旅客經常擠滿了變成行人專用區的橋上觀光。但據媒體報導，近日竟有觀光客把車開上了「老橋」，事後被罰500歐元（約542美元）罰款。

根據CNN與The Local Italy的報導，這位來自美國加州的觀光客日前違反規定，佛羅倫斯市新聞處聲明指出，這位沒有披露姓名的34歲男子當天開著租來的白色Fiat Panda越過「老橋」，很快就被警察攔下，加上未持國際駕照就上路，被處以500歐元罰款。

報導指出，「老橋」禁止車輛通行，兩旁商家林立，通常聚集著往來人潮。官方聲明稱該男子告訴警察，他正在尋找停車場，沒注意到自己就在這條著名的中世紀橋梁上。

30公尺長的「老橋」是知名地標，橫跨了亞諾河最狹窄之處，連接著彼提宮（Pitti Palace）與共和廣場（Piazza Repubblica）。原始橋梁於西元996年首度出現在文獻上，曾數度被洪水沖毀與重建，於1345年完成，上方後來還有瓦薩利走廊（Corridoio Vasariano）通過，也是佛羅倫斯唯一一座二戰時沒被納粹德國炸掉的橋樑，佛羅倫斯市已為大規模翻修計畫撥款200萬歐元（約217萬美元）。

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