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怪牛懂人話？中國國寶級羚牛在陝西山區受傷 被餵食會點頭

聯合新聞網／綜合報導
一名男子在山上發現一隻受傷的野牛，肚子上有一個很大的膿包，牠不忍牛在山區受傷挨餓，就想說餵牠一點東西吃，通報相關單位後才發現牠竟然是堪比大貓熊般珍貴的國家一級保育類動物「羚牛」。（取材自微博）
一名男子在山上發現一隻受傷的野牛，肚子上有一個很大的膿包，牠不忍牛在山區受傷挨餓，就想說餵牠一點東西吃，通報相關單位後才發現牠竟然是堪比大貓熊般珍貴的國家一級保育類動物「羚牛」。（取材自微博）

野外遇到的生物可能是珍稀的保育類動物。中國一名男子在山上發現一隻受傷的野牛，肚子上有一個很大的膿包，牠不忍牛在山區受傷挨餓，就想說餵牠一點東西吃，通報相關單位後才發現牠竟然是堪比大貓熊般珍貴的國家一級保育類動物「羚牛」。

綜合媒體報導，陝西省寶雞一名男子在山上發現一隻受傷的黃色怪牛，這隻怪牛肚子上長了一個膿包，相當痛苦的蹲在地上行動緩慢。隔天男子再度前往現場關心怪牛的狀況，發現那隻牛還在附近，他這次帶來了一些蔬果，想說可以幫助牛先恢復體力。

男子看到怪牛之後對牠喊「你要吃的嗎」，對方像是聽得懂人話一般立刻開心的點點頭，男子對此相當驚訝，直呼「能聽得懂人話真有靈性」。男子將帶來的蔬果拿給怪牛充飢後立刻通報相關單位前來處理，也在牛身邊放置一些蔬果讓牠方便進食，等待專業人員前來救援牠。

相關單位人員表示，這隻受傷的怪牛其實是「羚牛」，屬於中國國家一級保育動物，是與國寶動物大貓熊相等的存在，也被稱為國寶牛。羚牛主要分布在喜馬拉雅山東麓密林地區，在中國甘肅省、陝西省、青海省、四川省、雲南省及西藏自治區可以見到牠們的存在。

喜馬拉雅山 甘肅

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