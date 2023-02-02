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擁有4.5萬隻兔子收藏品 博物館獲金氏世界紀錄認證

綜合報導
位在洛杉磯近郊的兔子博物館收藏成千上萬的兔子造型收藏品，圖為華納兄弟著名的兔寶寶玩偶大集合。（中央社）
位在洛杉磯近郊的兔子博物館收藏成千上萬的兔子造型收藏品，圖為華納兄弟著名的兔寶寶玩偶大集合。（中央社）

4萬5000多件兔子收藏品堆滿屋子，對於粉絲可以說是兔子天堂，但若不好此道，密密麻麻兔子映入眼簾，有人可能覺得「好想兔」。

中央社報導，上面諧音哏用來呼應這個神祕兔窩的諧音口號：歡迎光臨「世界上最兔躍的地方」（the hoppiest place in the world），這是位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那的兔子博物館（The Bunny Museum）。

位在洛杉磯近郊的兔子博物館收藏超過4萬5000件兔子造型收藏品。圖為建築外的大型...
位在洛杉磯近郊的兔子博物館收藏超過4萬5000件兔子造型收藏品。圖為建築外的大型兔子裝飾。（中央社）

建築外觀就像不起眼的民宅，連停車場也沒有，但屋頂上巨大的白色兔子告訴來訪者，這裡是金氏世界紀錄認證世界上最多兔子收藏品地方。

女主人肯迪絲．佛雷吉（Candace Frazee）就坐在入口處招呼客人，她說是這間博物館的共同創辦人。超過24年歲月積累，她與丈夫史蒂夫．盧邦斯基（Steve Lubanski）聯手打造這一座兔子樂園，參觀門票12美元。

滿屋子的兔子，從茸毛玩偶、珠寶飾品、海報月曆到家庭用品應有盡有，總共4萬5000多件收藏品，全部聚集在這兩層樓的洛杉磯郊區平房內。

位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那的兔子博物館有超過4萬5000件兔子造型收藏品，獲金氏...
位在洛杉磯近郊市鎮艾塔迪那的兔子博物館有超過4萬5000件兔子造型收藏品，獲金氏世界紀錄認證是世上最多兔子收藏品的地方。（中央社）

故事的起源其實很簡單。20多年前，情人節將至，男主人史蒂夫走到禮品店，挑禮物給當時還是女友的肯迪絲。他看了許多熊造型的玩偶，特立獨行的他挑選市面上比較少見的兔子玩偶。從此以後，這對伴侶的大小節日互贈兔子禮物，連平日也不例外。

到了2010年，這對平凡夫妻創立的小小博物館獲得金氏世界紀錄認證，成為全世界最多兔子收藏品的地方，當時的收藏物件約2萬出頭，如今數量已經翻倍。

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