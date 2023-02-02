1000美元金龍魚失蹤 下一秒…他見兒端出一盤煎魚
印尼一名男子飼養要價1000美元的金龍魚，日前他發現珍貴的金龍魚不見了，以為是跳出魚缸焦急的滿地尋找，突然他看到兒子從廚房端出一盤煎魚，一看竟是自己寶貴的金龍魚，當場傻眼到不知道該生氣還是原諒兒子。
綜合媒體報導，印尼北蘇門答臘一名男子南巴罕相當喜歡飼養珍貴的魚類當寵物，他養了一隻要價不菲的金龍魚，身價高達1500萬印尼盾（約1000美元），因此他也相當寶貝這隻得來不易的珍貴觀賞魚。
南巴罕前陣子在家裡修理天花板，撇頭一看魚缸竟然空空的，嚇得他趕緊呼喚老婆一起在家尋找金龍魚。起初南巴罕以為金龍魚是自己跳缸消失的，直到他看到讀小學的兩名兒子從廚房走出來，手上還端著一盤魚料理，這才恍然大悟發現，自己的寶貴金龍魚就這樣被兒子煮成佳餚，讓他當下不知道該如何是好。
南巴罕表示，看到兒子們端出煎魚的當下，他就馬上認出那條被煮了的魚就是自己的寶貝金龍魚，「我真的很想發火，可是孩子們昨天吃了煎魚說很好吃，還想要再吃一次，很有可能是孩子們因為想吃魚，所以就去魚缸裡把金龍魚抓來吃了」。
上一則
俄羅斯戰術飛彈襲烏東公寓大樓 增至3死20傷
下一則
FB留言