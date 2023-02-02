1000美元金龍魚失蹤 下一秒…他見兒端出一盤煎魚

一名男子飼養了價格不菲的金龍魚，視若珍寶的小心呵護著，日前他發現珍貴的金龍魚不見了，卻突然他看到兒子從廚房端出一盤煎魚，一看竟是自己寶貴的金龍魚。（取材自推特）

印尼 一名男子飼養要價1000美元的金龍魚，日前他發現珍貴的金龍魚不見了，以為是跳出魚缸焦急的滿地尋找，突然他看到兒子從廚房端出一盤煎魚，一看竟是自己寶貴的金龍魚，當場傻眼到不知道該生氣還是原諒兒子。

綜合媒體報導，印尼北蘇門答臘一名男子南巴罕相當喜歡飼養珍貴的魚類當寵物，他養了一隻要價不菲的金龍魚，身價高達1500萬印尼盾（約1000美元），因此他也相當寶貝這隻得來不易的珍貴觀賞魚。

南巴罕前陣子在家裡修理天花板，撇頭一看魚缸竟然空空的，嚇得他趕緊呼喚老婆一起在家尋找金龍魚。起初南巴罕以為金龍魚是自己跳缸消失的，直到他看到讀小學的兩名兒子從廚房走出來，手上還端著一盤魚料理，這才恍然大悟發現，自己的寶貴金龍魚就這樣被兒子煮成佳餚，讓他當下不知道該如何是好。