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紫水晶變辦公椅 網友虧像刑具

聯合新聞網
日本店家推出「紫水晶辦公椅」，意外獲得許多網友關注討論。（取材自推特）
日本店家推出「紫水晶辦公椅」，意外獲得許多網友關注討論。（取材自推特）

日本埼玉縣販賣天然石的店家「factory-M」日前宣傳一款「真的可以坐的紫水晶椅」，令人眼睛為之一亮，這張水晶椅底部是常見的可滑動式底座，椅背則由一塊巨大紫水晶鑲嵌在上，店家還貼心叮嚀「這真的是一把可以坐的椅子喔！」不過許多網友看了卻滿是擔憂，直呼「坐下去⋯屁股會流血吧？」、「根本是刑具吧」、「坐下去之前要先買保險？」

來源：推特

更有部分網友對這張水晶椅大感興趣，大讚它像極了「天然按摩椅」，但也好奇「如果想把紫水晶尖銳處當成按摩的施力點，請問水晶尖銳處可以客製化嗎？」店家回應表示「水晶生長方向都是全天然的喔！」並笑回「所以如果你喜歡（這張椅子可以按摩到的穴位），那我非常推薦您這張椅子」。

factory-M的老闆長谷川皇一介紹，這顆紫水晶重量約88公斤，加上底座的總重量高達99公斤，售價約44萬日圓（約3340美元），這是他到美國採買時意外發現的L型紫水晶，由於它造型奇特便把它加工製成辦公椅，且為了安全起見特別針對尖銳處進行拋光研磨，「由於尺寸龐大，也相當適合相撲選手使用」。

至於坐起來到底舒不舒適？長谷川皇一強調「坐上去真的不會痛！」，他還說對於喜歡石頭的人來說，坐上去更能讓人感覺精力充沛。

紫水晶象徵智慧與財富，一般認為可以開發智慧、激發創意、提高專注力，更有助於提升領導力，因此大多數人喜歡搭配風水學，將紫水晶擺放在辦公室內，不僅是作為觀賞用途，更期望能藉此提升工作運勢。

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