旅遊回暖 日畢業生想就職迪士尼

日本最新畢業生嚮往企業調查顯示，經營東京迪士尼的Oriental Land躍升至第九名。（路透）

一項最新調查顯示，預計2024年畢業的日本 大學生和研究生最嚮往的企業當中，經營東京迪士尼 度假區的Oriental Land排名躍升至第九名，遠高於去年對2023 年畢業生調查的33名，顯示隨著旅遊休閒和航空業出現業績復甦跡象，相關企業在社會新鮮人間的人氣也逐漸恢復。

日經新聞報導，日本學情公司今年4至10月透過旗下求職資訊網站「朝學Navi」對預計2024年3月畢業的日本大三生和研一生調查，發現畢業生最嚮往就職的企業為伊藤忠商事，該公司已連續第五年位居榜首，這也是該調查首次有企業連續五年蟬聯第一。

第二名的企業則是遊戲大廠任天堂（去年排名第五），原因可能與旗下遊戲機Switch和遊戲「動物森友會」等暴紅有關。東京迪士尼的經營業者Oriental Land今年排名躍升至第九名，也是唯一未在去年前十名中的企業。

其他排名竄升迅速的企業還包括Sony（今年第21名、去年第71名）和遊戲公司萬代南夢宮（Bandai Namco，今年第26名、去年第50名），顯示數位內容相關企業也正獲得更多畢業生的嚮往。