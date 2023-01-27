我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

遇麻煩客 印空姐嗆：我不是你的僕人

聯合新聞網

搭乘飛機時，空服員通常給人安心可靠又有禮貌的形象，但如果遇上「霸道乘客」時，可能她們也無法接受。日前推特上瘋傳一段影片，一名男性乘客要求空服員閉嘴，只見空服員收起笑容，憤怒地對乘客罵「你才閉嘴！我不是你的僕人」，影片一出，掀起網友討論。

來源：推特

根據推特的影片顯示，女空服員一開始蹲在走道上，和男性乘客解釋「飛機上的餐點有限，只會供應乘客事先預訂的餐點」，並且請乘客「不要再對空服員大聲叫罵」，希望乘客可以諒解。

乘客沒有聽進空服員的勸告，大聲的反嗆「妳為什麼吼我？」結果空服員也一秒爆氣回嗆「因為你先對我們大吼大叫！」空服員氣不過，站起來指責乘客。另一名空服員試圖拉她走，然而該位空服員繼續要求男乘客「尊重所有機組人員」，乘客回嗆她「閉嘴」時，空服員馬上回罵「你才閉嘴！我不是你的僕人！」

影片曝光後，網友看法不一，有人站在空服員立場想，認為「看起來這名乘客對機組人員很無禮，不論有什麼事情，都不應該對空姐大呼小叫」、「希望她不要因此被開除」，但也有人認為空服員情緒控管不佳，直言「空服員應該學會控制情緒」、「她可以更有禮貌地解決這件事情」。

這起事件是發生在印度廉航公司「靛藍航空」（Indigo Airlines）的班機上，航空公司表示「已經正在調查事件經過，會繼續確保客戶有最佳搭乘體驗」。

推特 印度

上一則

國際原能總署稱烏克蘭核電廠附近傳爆炸 俄批挑釁

下一則

聯合國：南北韓無人機越界 均違反「停戰協定」

延伸閱讀

中國航空業快速復甦 南航錄取率僅2.2% 競爭激烈不輸公務員考試

中國航空業快速復甦 南航錄取率僅2.2% 競爭激烈不輸公務員考試
Netflix招聘私人飛機空服員 派駐加州 年薪最高38.5萬

Netflix招聘私人飛機空服員 派駐加州 年薪最高38.5萬
遠離機艙細菌 美空服員：搭機別做「5件事」

遠離機艙細菌 美空服員：搭機別做「5件事」
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

2023-01-22 08:03
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄