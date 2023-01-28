1942年丁丁歷險記罕見封面畫稿 可望超過320萬歐元拍出

比利時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁（Tintin）以其頭上一綹翹金髮和大膽冒險而聞名於世，一幅有關於丁丁的原創封面畫稿將在藝術界造成轟動，這幅畫稿可能創下拍賣新紀錄。（Getty Images）

比利 時漫畫「丁丁歷險記」主角丁丁（Tintin）以其頭上一綹翹金髮和大膽冒險而聞名於世，一幅有關於丁丁的原創封面畫稿將在藝術界造成轟動，這幅畫稿可能創下拍賣 新紀錄。

中央社引述法新社報導，丁丁歷險記作者喬治．波斯貝．勒米（Georges Prosper Remi，筆名艾爾吉Herge）在1942年為該系列第3卷「丁丁在美國」（Tintin in America）封面繪製的一幅黑白畫，是以墨汁、石墨和修護不透明水彩繪成，將在2月於巴黎拍賣。

丁丁歷險記作者在1942年為該系列第3卷「丁丁在美國」（Tintin in America）封面繪製的一幅黑白畫，是以墨汁、石墨和修護不透明水彩繪成，將在2月於巴黎拍賣。（Getty Images）

這幅封面圖顯示1名美洲原住民 酋長指著被綁起來的丁丁開罵，巴黎艾德拍賣公司（Artcurial）估計此圖的價格落在220萬至320萬歐元（ 約237.8萬至345.9萬美元）之間。

320萬歐元的價格將追平1936年丁丁歷險記「藍蓮花」（Blue Lotus）封面的原始繪圖拍賣價格。藍蓮花封面原始繪圖在2021年以320萬歐元出售，創下漫畫作品拍賣紀錄。

但人們希望，即將拍賣最受歡迎的丁丁歷險記之一的原創封面繪畫，可以拍得更高價格，一舉打破320萬歐元紀錄。

艾德拍賣公司的比利時主管德特勞克斯（Vinciane de Traux）說：「我們在此談論的是屬於藝術史的畫作。」「艾爾吉和（超現實主義畫家）馬格利特（Rene Magritte）一樣，是比利時藝術中最重要的人物。」