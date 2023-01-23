出社會3年 日小鮮肉變邋遢叔 老態模樣媽嚇壞

日本網友分享自己在成人式（左圖）及三年後（右圖）的變化，差距之大連母親都很驚訝。（取材自推特）

不少年輕人出社會工作後受到社會摧殘，很多人都會在短時間內變得成熟。最近有位日本 網友分享自己出社會前後的對比照引起話題，他在三年內竟然由一名小鮮肉變成滿臉鬍渣的大叔。

香港 01報導，一名日本網友最近在Twitter上傳了兩張照片，分享自己在成人式及三年後的變化。今年24歲的他在三年前的成人式照片中穿著白色的和服、膚色白晢乾淨，清秀的長相也能算是一名小鮮肉。但在三年後的照片中，他不但留了一頭及肩長髮，臉上長滿鬍渣，穿上一件黑色背心及黑框眼鏡，還吐槽自己「成人式之後只過了三年，我可以老那麼多其實很厲害」。

貼文引起網友熱論，講到社會的摧殘實在太恐怖，讓一個帥哥完全變貌。有網友認為從較新的照片中完全感覺不到生氣。網友甚至形容兩張照片像是20歲與40歲的差別，完全不像才經過短短三年。

該網友接受日本網媒LIMO訪問時，表示自己工作做得比普通人差，所以每一份工作都做得不長，三年內換過多個職場。他在Twitter上回應網友留言時分享到，自己的邋遢程度甚至連親生母親都形容他好像殺人犯。