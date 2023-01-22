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中美洲叢林藏千年前古馬雅高速路網 寬敞有高架

綜合報導
一項新的高科技研究，在瓜地馬拉北部和墨西哥南部的茂密叢林裡，發現被埋沒千年的路網，連通近千個古馬雅聚落，這可能是世界上第一個「高速公路系統」。（美聯社）
一項新的高科技研究，在瓜地馬拉北部和墨西哥南部的茂密叢林裡，發現被埋沒千年的路網，連通近千個古馬雅聚落，這可能是世界上第一個「高速公路系統」。（美聯社）

一項新的高科技研究，在瓜地馬拉北部和墨西哥南部的茂密叢林裡，發現被埋沒千年的路網，連通近千個古馬雅（Maya）聚落，這可能是世界上第一個「高速公路系統」。互相連通的聚落中，包括先前未曾發現的417個地點。

中央社引述路透報導，瓜地馬拉「人類學研究與環境研究基金會」（FARES）團隊負責所謂LiDAR研究，研究結果刊登在「古中美洲」（Ancient Mesoamerica）期刊上。

根據團隊發布的聲明，上述研究結果，是約有3000年歷史的馬雅中心和相關基礎建設的最新發現。LiDAR技術是利用飛機將脈衝光射入茂密的叢林，好讓研究員不受植被影響，得以繪製下方的古建築地圖。

新發現的建物全都建於馬雅最大城邦出現之前的數世紀，開創了人類在數學和紀錄文字上的重大成就。研究員說，最新分析揭露的細節中，包含古代世界第一個大規模石製「高速公路或超級高速公路」系統。

研究團隊目前已發現約177公里的寬闊道路，其中有些約達40公尺寬，在地面上架高約五公尺。研究員也發現了金字塔、球場，以及水庫、水壩、灌溉渠等重要水利工程。首席研究員韓森（Richard Hansen）說：「這顯示了整個地區同時發展的經濟、政治和社會複雜性。」

這項最新發現可追溯到前古典馬雅時代中晚期，大約是西元前1000年到西元前350年，據信當時許多聚落由米拉多爾城（El Mirador）控制。

在那之後五個多世紀，馬雅文明發展到古典期的巔峰，數十座大城市在如今的墨西哥和中美洲欣欣向榮。

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