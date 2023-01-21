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影／「全美最正」體操美少女 男粉瘋狂舉動惹怨

聯合新聞網
就讀美國路易斯安那州立大學的體操選手奧莉薇亞．鄧恩（Olivia Dunne），瘋狂粉絲的脫序，已為她帶來困擾。（取材自推特）
就讀美國路易斯安那州立大學的體操選手奧莉薇亞．鄧恩（Olivia Dunne），瘋狂粉絲的脫序，已為她帶來困擾。（取材自推特）

路易斯安那州立大學（Louisiana State University）體操選手奧莉薇亞．鄧恩（Olivia Dunne），身材婀娜多姿、臉蛋甜美在社群媒體上暴紅，被封「美國第一美少女」，年僅20歲，已成為百萬富翁，但高人氣卻也帶來困擾，瘋狂粉絲的脫序行為已影響到她參與比賽，同時她也呼籲粉絲要學習尊重。

奧莉薇亞．鄧恩身材姣好。（取材自Instagram）
奧莉薇亞．鄧恩身材姣好。（取材自Instagram）

據媒體報導，奧莉薇亞在2021年9月與 WME Sports 經紀公司簽約後，還與運動服飾品牌公司Vuori開始她第一個商業合作。此外也與Leaf Trading Cards 合作，推出自己的「運動蒐藏卡」，簽名卡每張售價89.99美元，新秀卡每張7.99美元，年僅20歲就已成為百萬小富婆。

不過人紅是非多，福斯體育（Fox Sport）報導，由於奧莉薇亞高人氣及性感外型，場邊總是湧入許多男性狂粉，不僅高舉海報、甚至還會出言嗆聲、干擾其他選手，讓她和其他選手非常無奈。她也在推特上發文，希望粉絲尊重比賽及所有參賽者。

另外，擔任評論員、2008年奧運體操團體賽女子銀牌得主薩曼莎‧佩塞克（Samantha Peszek）分享一段影片可見男粉絲的瘋狂程度，她在貼文直呼「這真是很恐怖、令人不安和難堪，我為他們感到尷尬」。

社群媒體 奧運 推特

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