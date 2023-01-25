日公務員上班逛情色網站 半年58小時辯「情非得已」

日本一名男性公務員被抓包上班偷看色情網站，短短半年的時間就花了約58小時「大膽縱慾」。示意圖。（取材自Ingimage）

上班時間不務正業，甚至「大膽色色」？近日，日本 一名男性公務員被抓到上班時間瀏覽與工作內容毫不相干的網站，短短半年的時間就當了約114小時的「薪水小偷」，其中高達58小時的時間都被用來逛情色網站，甚至還謊報工時詐領加班費。該公務員更辯稱自己是「情非得已」才忙裡偷閒，讓日本網友痛斥根本是逃避現實。

根據日本媒體名古屋電視台、讀賣新聞報導，日本一名59歲男性公務員被派遣到名古屋一市立大學，不料該公務員卻在上班期間瀏覽與工作毫無關連的網站。據統計，光是去年1月到6月的時間內，該公務員就花了近114小時的時間摸魚，更離譜的是，有過半的時間他都在情色網站上閒晃，共花了約58小時瀏覽AV、風俗店及柏青哥網站，在職場上「大膽縱慾」。

「薪水小偷」連加班費也要騙，調查發現，該公務員報了約7小時44分鐘的加班，但期間仍繼續鬼混爽領加班費。該名男性公務員被抓包後還辯稱，「因為上班時會感到很不安，為了轉移注意力，才會偷看一些不適當的網站」。

對此，相關單位也祭出懲處，該男公務員將被降職，並停職一個月，另外還需償還總計約27萬日圓（約2000美元）的加班津貼。

消息曝光後也引發日本網友熱議，許多人痛批「上班時間不能這樣做吧」、「在看色情網站時，難道不會擔心被發現而更不安嗎」、「這是什麼理論」、「不安的事情發生時，直接逃避現實了啊」，也有人嘲諷「不想工作或不能工作的人，市政廳真的是個上班的好地方」、「也不是不能理解這種狀況，情色網站真的能把大部分的煩惱吹跑」。