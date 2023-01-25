孤兒河馬「從小被犀牛帶大」 以為自己是犀牛

河馬「查理」與好友「姆米」。（取材自Instagram）

南非 有隻被棄養的河馬孤兒，從小就被救援組織送到當地的犀牛孤兒院裡接受照顧，人生前半段都與一大群犀牛生活在一起的牠，真心以為自己也是一隻犀牛，直到迎來人生第一個河馬夥伴後，才真正學會如何「當一隻河馬」。

綜合媒體報導，六歲的河馬「查理」（Charlie）剛出生沒多久就遭到棄養，南非當地的保育單位將早產的牠救起照顧，發現查理不但身體狀況相當虛弱，從小遠離群體的牠還出現明顯的精神創傷，因此將牠送到「圖拉圖拉犀牛孤兒院」（Thula Thula Rhino Orphanage）接受特別照護。

查理作為犀牛群體裡唯一一隻河馬，在人生前半段真心以為自己是隻犀牛，但是由於生活習慣還是不同，河馬需要長時間待在水中，以防止皮膚曬傷或缺水，而沒有進入水域習慣的查理必須學會如何「當一隻河馬」以確保能夠好好生存。

為了查理能在被野放後「獨當一面」好好生活，當時機構內的救援志工特地媒合了一隻名為「姆米」（Moomin）的河馬，一開始兩隻河馬互相熟悉得相當順利，沒過多久看見姆米熟練泡進水池的查理也鼓起勇氣，學會獨自下水。致力於犀牛保育的國際保育組織「Helping Rhinos」創辦人兼執行長「瓊斯」（Simon Jones），陪伴查理走過許多人生階段，他表示，「查理必須學習如何當一隻河馬，因為我們的最終目標是讓所有動物孤兒夠強壯時，讓牠們回到野外生活。」

目前查理和姆米仍住在犀牛孤兒院裡，但是查理已經順利脫離犀牛群體生活、不再與牠們互動，瓊斯表示「查理有很多河馬的行為特徵，而且牠非常保護姆米，牠現在一定知道自己是一隻河馬了。」而院方也正在計畫將兩隻犀牛野放，為這項長達六年的救援計畫畫下一個句點。