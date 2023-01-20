我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

春節同慶 泰國肯德基推「線香式薰香」 飄散炸雞味

聯合新聞網
包裝外觀擬真中式線香。圖／擷自泰國肯德基
包裝外觀擬真中式線香。圖／擷自泰國肯德基

農曆新年將至，近日泰國肯德基推出「上校炸雞線香式薰香」應景農曆春節，主打點燃後能夠聞到「炸雞香味」，就連外觀也擬真像「雞肉條」一樣，不過目前該品項是非賣品，尚未對外發售，但話題性十足，讓許多網友紛紛表示新奇。

泰國肯德基推出「上校炸雞線香式薰香」，但目前為非賣品。圖／擷自泰國肯德基
泰國肯德基推出「上校炸雞線香式薰香」，但目前為非賣品。圖／擷自泰國肯德基

根據泰國媒體「Marketing Oops!」報導，泰國肯德基推出「上校炸雞」香味的「線香薰香」，使用包含11種秘製草藥，外觀則彷彿「新鮮炸雞」，包裝也使用中式設計的香盒，逼真程度，令外界震驚。

創意機構公司Wunderman Thompson 泰國分部的CEO Pak Wansiri表示，炸雞香味的薰香靈感來自於在祭祀時所使用的蠟燭，因此將春節的風俗文化結合肯德基的特色商品，同時也能激發消費者們的興趣。

在產品研發的過程中，外觀結合氣味，要讓炸雞薰香在點燃時能夠散發出炸雞香味，但需要使用食用香精作為原料，有相當的難度，且外觀設計如同剛炸出來的炸雞一樣，還要塗上3層特殊塗料，因此皆是純手工製作，不過這項商品目前屬於非賣品，尚未對外發售。

許多網友留言，「點了之後會散發炸雞香味的香」、「沒在拜拜的都想買了」、「我們家也都是吃桶雞在拜拜」、「雞全升天」。

泰國 肯德基 CEO

上一則

紐時：美國態度轉變 考慮助烏克蘭反攻克里米亞

下一則

巴西退出反墮胎聯盟宣言 婦女政策變化徵兆

延伸閱讀

疫情關3年 春節一到迫不急待飛出國 醫師：別亂摸桌面

疫情關3年 春節一到迫不急待飛出國 醫師：別亂摸桌面
主流超市年貨賣菊花 引華人熱議

主流超市年貨賣菊花 引華人熱議
睹物思春節

睹物思春節
正妹逛街遭鹹豬手 她抬腿踢爆變態爆紅

正妹逛街遭鹹豬手 她抬腿踢爆變態爆紅

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱梅根向紐西蘭航空訂了一個根本不存在的航班跟頭等艙座位。（美聯社）

哈利在自傳提到不存在的航班 紐西蘭航空推特拿他開玩笑

2023-01-14 05:46

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽