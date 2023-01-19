英國研究：男人愛跑車 與GG大小有關

倫敦大學學院實驗心理學系研究團隊一份報告指出，科學家相信他們已經在男性生殖器尺寸跟擁有跑車的慾望找到關連；圖為示意圖。(路透)

根據一份還沒有經過同儕審查的新預印本研究，英國 科學家相信他們已經在男性生殖器尺寸跟擁有跑車的慾望之間建立了聯繫。

news.com.au跟iflscience報導，倫敦大學學院實驗心理學系的一個團隊調查了年紀在18至74歲之間的200名男性，研究「男人駕駛昂貴跑車是在彌補自己男性不足此一陳腔濫調是否存在任何道理」，並聲稱「頭一次在跑車跟小陰莖之間建立了偶然的心理聯繫」。

據報導，這一分預印本研究名為《小陰莖與跑車：一個心理聯繫的證據》，研究團隊解釋，「我們藉由給予男性參加者關於其他男人平均尺寸的假訊息，讓他們相信自己有著相對較小或較大的陰莖。要是他們感覺自己有著小的陰莖，接著就會把跑車評為更值得嚮往」。

研究團隊為了試圖操縱參與者的自尊，就對其中一些人說男性生殖器勃起的平均尺寸為18公分，對其他人的說法則是10公分。計算結果時發現，被迫相信自己生殖器小於平均值的男性更容易把跑車評為非常值得嚮往。研究還發現了年齡的影響，指此一趨勢在年紀為30歲以上的男性更加明顯。

報導指出，研究團隊還以不同方式操縱自尊，並且測量了其他奢侈品的評價，發現結果跟擁有物品的慾望之間沒有聯繫。他們向參加者展示了關於個人財務、友誼、慈善工作跟身體健康的誤導性訊息，但這些因素都沒有提升擁有跑車的慾望。

有鑒於研究還沒有經過同儕審查，得出任何正式結論可能還為時尚 早。科學家預期他們的發現將繼續反映在「不好笑的笑話」，但相信「豪華汽車 業可能不願意承認這種聯繫」。