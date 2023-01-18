烏克蘭人破碎的愛與性 戰爭創傷難撫平

一名烏克蘭士兵（右）與愛人在基輔車站道別。（路透）

「烏克蘭 人已陷入龐大的精神壓力，越來越難在心理方面讓自己勇敢站起來...」2022年5月28日，烏克蘭第一夫人奧琳娜‧澤倫斯卡（Olena Zelenska）在第75屆世界衛生大會（World Health Assembly），講述了烏克蘭人在戰爭中的身心壓力。她談到烏克蘭人歷經俄烏衝突後之後，人人都無法確定導彈是否會襲來、懷疑明天能否平安醒來，連醫生們都無法確定，他們的救護車是否下一秒就會被轟炸。

2022年12月12日，世界衛生組織警告，烏克蘭約有1千萬人可能在俄烏戰爭之下罹患某種形式的精神疾病，且人數約占全國總人口1/4。世界衛生組織表示，在過去10年中曾經歷過戰爭或軍事衝突的人中，有超過1/5會出現憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群（PTSD）、躁鬱症或精神分裂症。烏克蘭紅十字會表示，他們看到孩子們因壓力而變得更加封閉。許多孩子不想社交、不想交朋友，甚至不願意與父母交談。

心理創傷程度 二戰以來最大

2022年12月24日，俄羅斯砲擊烏克蘭南部城市赫爾松，造成5人死亡，一名婦女坐在其丈夫的遺體旁邊。（Getty Images）

歷經的衝突後，烏克蘭精神方面病例數不斷攀升。2022年10月10日國際心理健康日（Mental Health Day）這天，世界衛生組織歐洲辦事處主任漢斯·克魯（Hans Henri Marcel Paul Kluge）表示，俄烏戰爭中帶給人們的心理創傷程度是第二次世界大戰以來最大、最惡劣的。然而烏克蘭醫療能力在戰爭中遭到嚴重破壞，醫療院所至少遭受700次攻擊，停電問題也使醫療服務變得更加困難。這引起了聯合國的注意，也開始在烏克蘭提供各種線上診療及心理諮商服務。

戰爭犧牲品 愛，回不去了

俄羅斯 的入侵，幾乎顛覆了許多烏克蘭人日常生活的所有層面。烏克蘭面對經濟崩潰、空襲警報每天都在運行，警告著俄羅斯的導彈、無人機攻擊即將襲來。士兵們被迫加入這場無情的鬥爭，情與愛也成了戰爭中的犧牲品。戰爭帶來給人們的極大創傷，已經很難以浪漫和愛來彌補。

在基輔停電的情況下，情侶們在餐廳用餐。（Getty Images）

對此，華盛頓郵報便做了相關報導，訪問了烏克蘭士兵、平民、情侶、情趣用品店老闆等人，記錄在他們在戰爭下的愛與情。

今年30歲的烏克蘭士兵弗拉德（Vlad）在俄烏衝突的「灰色地帶」作戰，是除了前線以外最危險的作戰地區。憑藉強壯的體格和親和的笑容，弗拉德過去在交友軟體Tinder上總是可以輕易配對到喜歡的對象；服役至今已經來到9個月的他，現在仍習慣在休息期間使用Tinder，然而，使用體驗與以往大不相同。

「那天，我和我的約會對象約在哈爾科夫的一家咖啡廳碰面。我發現我除了『你好嗎？』之外，我講不了第二句話。我發現我已經沒有以往的魅力，我根本沒精力繼續談話。」

一對情侶在基輔一間咖啡廳外約會。（Getty Images）

根據一名基輔的性治療師亞歷山大．科洛米丘克（Alexander Kolomiychuk）的觀察，在戰爭開始之時烏克蘭人勇敢抵抗，整體社會氛圍和情緒濃厚之下，使民眾更願意直接地對家人和愛人表達愛意。然而，這種景況很快就消散了，取而代之的是戰爭帶來無盡的創傷——數十萬士兵傷亡、超過500萬名平民被迫離開家園、還有上千萬人面對著人道危機。

長期研究退役軍人與伴侶親密關係的波士頓大學醫學院教授凱西．塔夫脫（Casey Taft）表示，戰爭的現實迫使士兵必須忘記恐懼和焦慮，並集中精神在作戰上，因此士兵們習慣性地麻木自己的情感，回家時也難以和伴侶或親密的家人表達自己的愛。塔夫脫教授表示，長時間歷經創傷者，大腦前負責統合感情跟調節情緒的前額葉皮質將產生改變，戰爭的創傷會帶來「生存思考模式」（Survival Mode Thinking）。

陷入「生存思考模式」時，會出現自己永遠無法脫離困境的無力感，甚至會產生無法度過一天的煎熬感受，像是在燈光變得昏暗的空間中，判斷力變得遲鈍、原先具有的意志力也無法發揮正常功能。

在烏克蘭東部頓內次克區，舉辦一場戰地婚禮，圖為烏克蘭軍醫和他的新娘。（美聯社）

與妻子分離 憂重逢變陌生人

43歲的雅羅斯拉夫．薩奇科（Yaroslav Sachko）說，2022年初妻子與孩子成功從烏克蘭出逃至德國，他們就從此分離了。他擔心有一天如果再次和妻子重逢，他們會如何看彼此，生理的和心理的關係，會和過去一樣嗎？

「那一天，會不會像是我從來沒見過她一樣，她會不會覺得我是一位陌生人？」、「我們需不需要再回到原點，重新開始學習認識彼此？」、「但是，會不會再也沒機會了？」

短暫的親密關係 成了寄託？

在戰爭這種非常時期凸顯了人性的複雜，在感情中，許多人更加速了一般建立和結束關係的節奏——立下誓約、分離、分手、出現新的關係，並以最快的速度再次循環，短暫的親密關係或性關係便成為某些人唯一的精神寄託。

遠距之戀 情趣用品銷量增加

聶伯羅州東部城市的一家情趣用品店表示，店內營業額並沒有因為俄羅斯入侵或大量烏克蘭人出逃而減少。雖然許多女性離開了烏克蘭，讓情趣內衣的銷售有些許減少，但其他原本不這麼受歡迎的商品反而變得熱門許多，例如適合遠距離伴侶使用的情趣用品銷量就有所增加，加上許多前線城市時常停電，備有LED燈的情趣玩具或夜光保險套也變得受歡迎。

商店經理表示自己漸漸發現，許多士兵的伴侶或妻子都成為忠實的顧客，有些買給自己使用，有些事先購買、等待難得回家的丈夫有一天能回到他們身邊。

「邪惡之途」刻畫戰爭扭曲人性

2014年2月，由俄羅斯控制的、位於烏克蘭東部和南部的親俄勢力在與烏克蘭政府軍展開「頓巴斯戰爭」。戰爭開始後社會陷入一片混亂，戰爭時期改變的人際關係，也成為了小說和舞台劇 的題材。

知名烏克蘭導演納塔莉亞・沃羅日比特（Natalya Vorozhbit）與其他影視工作者的女性朋友一起投入社會運動，她們走入發生「廣場革命」的邁丹廣場，為抗議者提供食物、保暖衣物。日復一日，她們錄下了抗議者的證詞和故事，並將這些素材精細地編排為戲劇作品。這份作品就是知名電影「邪惡之途」（Bad Roads）的前身。

舞台劇「邪惡之途」（Bad Roads）最初在倫敦皇家宮廷劇院（Royal Court Theatre）演出，以2014年烏克蘭東部頓巴斯戰爭背景，講述4個發生在戰地的故事，並用女性視角描繪戰爭如何殘酷地改變人際關係和情感。這部作品由納塔莉亞·沃羅日比特改編、成為充滿戲劇張力的影視作品，並在2021年9月代表烏克蘭角逐奧斯卡最佳國際影片獎。

沃羅日比特告訴衛報，這在戰爭起初幾年是常見的情形，當年不少記者和影視工作者都被扣為人質並被以酷刑虐待，而這段故事也確實改編自她朋友的真實經歷。沃羅日比特認為，戰爭中炸彈不停墜落、死亡不停地發生，人性也不停地被挑戰，這讓人們回到最強烈的仇恨和愛的情緒當中，甚至會產生極端的慾望，「戰爭中的性無關品味、也無關文明」。

最渺小願望 再次擁有普通生活