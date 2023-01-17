「訪客0人」 日本水母迷聖地哀號：拜託誰來吧

日本山形縣鶴岡市的「加茂水族館」，館內擁有超過60種以上的水母。（取材自臉書）

位於日本 山形縣鶴岡市的「加茂水族館」，館內擁有超過60種以上的水母，還有提供「水母拉麵」等等餐點，是獲得金氏世界紀錄認證，水母迷必去的聖地之一。不過近來加茂水族館卻因為訪客太少，館方忍不住上網抱怨，意外引起許多迴響。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，加茂水族館在日前在twitter上PO文，表示這一天的參觀人數居然是「0人」，讓館方忍不住哀號「拜託誰來吧…」。特別現在還有中小學生免費入場、水母介紹導覽及音樂會等等活動，但還是乏人問津。

日本山形縣鶴岡市的「加茂水族館」，館內擁有超過60種以上的水母，曾獲金氏世界紀錄認證，是水母迷必去的聖地之一。（取材自推特）

這則貼文引起了許多網友的注意，紛紛表示「我想去！真的是很漂亮的地方」、「當時逛館，度過了一段沉浸在幻想中的時光」、「來山形一定要去的啊」、「我是在地出身的居民，小時候每個月都會造訪一、兩次」、「我曾從京都騎機車衝！早上5點出發下午3點到，但是完全值得」、「我很想去！但是有工作」、「可惜就是太遠了，而且又下雪」。