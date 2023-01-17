新人峽谷辦婚禮…賓客要自付門票 還得自備露營椅

一名新郎在社群軟體Reddit上分享自己如何在峽谷辦婚禮，並讓賓客付入場費參加，以及希望大家可以自備椅子；圖為示意圖。（取材自ingimage）

一名新郎在社群軟體Reddit上分享自己如何在峽谷辦婚禮，並讓賓客付入場費參加，以及希望大家可以自備椅子，因為現場不會提供任何座位，讓不少網友直言「沒見過這麼省錢的婚禮」。

根據鏡報報導，一對新人分享自己籌辦小型婚禮，只邀請20位客人，地點會是在峽谷中，而進入峽谷必須付費10美元，因此他們在喜帖上向賓客通知，請大家自行支付門票費用。

新娘的姊姊收到喜帖後相當傻眼，生氣地打電話給她，表示對要付錢參加婚禮感到相當不滿。姊姊也抱怨，為什麼成千上萬個免費的峽谷不挑，選一個要付錢的峽谷叫大家去？

新人向姊姊解釋，因為他們是在這個峽谷定情，希望大家可以理解這點。

姊姊非但不能接受與理解，更開始挑剔起他們的婚禮計畫，指責他們沒有婚禮的招待餐會就算了，還要賓客自己帶露營椅到現場觀禮，且只為出席者提供一頓小晚餐，甚至在社群媒體 上廣發邀請表單，但實際上只有20人能被邀請出席。

這對新人不解地在Reddit尋求安慰，表示自己選擇一場低成本的戶外婚禮，是因為沒有錢可以辦奢華的婚禮，但希望親密的家人與朋友可以跟他們共襄盛舉，他們不能理解小規模的婚禮有什麼錯？

網友們針對他們的問題則回應，多數人應該是不會在意他們是不是要付10塊錢，但只邀20人又要賓客自己付是心情上的問題；再來是將新婚禮物清單分享在社群媒體，表示可以收受結婚禮物，但卻沒有邀請贈送禮物的朋友，這很白目也不尊重朋友。

也有網友認為，峽谷本來就不是婚禮場地，竟然邀請人家千里迢迢去，至少要幫賓客付入場費吧，若沒辦法預先支付峽谷的門票費，至少也要設立一個接待處，幫已經付錢的賓客核銷。