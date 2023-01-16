太想當狼人 日男砸2.2萬做布偶裝 用後腿走路很滿意

一組照片在網路上瘋傳，森林裡出現一隻會站起來、用兩隻腳走路的「狼人」，讓不少網友嚇壞，但真相其實是一名男子太想成為狼人，委託布偶裝公司製作的。 （取材自Instagram）

「狼人」是不少神祕學愛好者及西方神話都會出現的怪獸，如今牠們卻真實存在。最近有一組照片在網路上瘋傳，森林裡出現一隻會站起來、用兩隻腳走路的「狼人」，讓不少網友嚇壞，但真相其實是一名男子太想成為狼人，委託布偶裝公司製作的。

綜合日媒報導，一名日本 男子從小就很喜歡動物，之前因為看過一名想要成為狗狗的男子訂製了仿真布偶裝，想要成為狼人的他也打算給自己訂作一套，因此就給專門做仿真布偶裝的廠商「Zeppet」寫信，表示他想要做仿真狼人裝，日前這套衣裝也在網路上公開，不少網友看過照片都嚇壞直呼「狼人真實存在」。

這組由「Zeppet」布偶裝公司特別訂製的狼人套裝相當霸氣，全身灰白色的絨毛非常真實，雖然是站起來的狼但乍看實在是非常像真實生物，委託人收到這件布偶裝也相當滿意，很開心自己的狼人夢花了300萬日圓(約2.2萬美元)終於能夠實現，男子表示他試穿的時候覺得自己夢想成真，能夠打造出用後腿走路的真狼他相當滿意。