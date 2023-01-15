牠其實不笨 暴龍大腦擁30億個神經元 智力堪比狒狒

最新研究報導，暴龍的大腦含足夠神經元，有堪比狒狒的智慧能解決問題甚至建構群體文化。（示意圖／ingimage）

長久以來人們對暴龍的印象就是高大、笨拙，但一份刊於「比較神經學期刊」（Journal of Comparative Neurology）的最新研究顯示，暴龍的大腦含多達30億個神經元，有堪比狒狒的智慧能解決問題甚至建構群體文化，簡直是「那個時代的靈長類」。

中央社引述「華盛頓郵報」報導，范德比大學（Vanderbilt University）神經科學家兼生物學家郝庫蘭諾赫佐（Suzana Herculano-Houzel）研究認為，屬暴龍科的獸腳亞目恐龍 （前肢小、由2隻後腳行走或奔跑的肉食性恐龍）腦細胞，程度近似狒狒，能利用頭腦的智慧解決問題、建構群體文化，甚至將知識傳遞給下一代。

她說，如果大多數人所認知的小行星沒有撞地球、沒有造成恐龍毀滅，「那將是另一個可怕的世界。」

由於鳥類是暴龍的近親物種，郝庫蘭諾赫佐從鴕鳥與鴯鶓（又名澳洲 鴕鳥）的骨骼進行推斷，同屬暴龍科的歧龍（Alioramus）也有10億個大腦神經元，近似捲尾猴。

郝庫蘭諾赫佐提到，如果暴龍的認知能力與狒狒接近，那麼這種恐龍可能已經能夠使用工具，並將知識代代相傳。

此外，這項研究建立於越來越多的證據基礎上，這些證據表明暴龍不僅是一種大型生物，還是一種群居動物，且應長有羽毛。

在猶他州 、蒙大拿州和其他地方發現的大型埋葬地點中，暴龍這類肉食動物會像狼一樣成群結隊地移動，也有其他雄性獸腳類恐龍的遺骸被發現守著一窩蛋，這是現代鳥類會有的社會行為。