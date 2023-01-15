英國「罕病粉領」遭霸凌 老闆竟也說：反正妳快死了不用升遷

來自英國的史凱薇在不同公司擔任行政助理多年，卻常受到職場霸凌，只因為她罹患免疫系統疾病。圖為示意圖，非當事人。（ingimage）

來自英國 伯明罕的史凱薇在公司擔任行政助理，在公司飽受欺凌，且被老闆告知沒有值得升遷的條件，只因為她生病的緣故，連帶許多同事更對她相當無禮。

根據「Metro」報導，史凱薇在不同公司擔任行政助理多年，卻常受到職場霸凌 ，打掃人員會在清空她辦公桌的垃圾後，留下「討厭」的字條，或是對著她咳嗽，並開玩笑地對她說：「我希望這不會殺死妳」。甚至還在史凱薇背後散佈謠言，指她對死去的家人說謊。

而史凱薇的上司曾對她說，因為她患有自身免疫疾病的關係「很快將死去」，因此不值得任何升遷。史凱薇表示，自己因為生病的關係，必須非常小心不能輕易感染任何病毒。因此她在開始每份新工作時，都需要進行職業健康評估，讓自己盡可能安全，例如避免辦公桌共用或使用擁擠的電梯等等。

病體讓史凱薇非常謹慎，卻也招來同事的歧視 與霸凌，下班後總是焦慮地想吐，因為她擔心隔天不曉得又有什麼事情會發生。史凱薇身心出現焦慮，醫師警告若她的職場霸凌情形沒有改善，將可能影響她的生命。

經歷種種不平對待後，史凱薇決定成立自己的公司，在全球培訓助理，並發起打擊職場霸凌的活動與請願書，希望可以讓反職場霸凌入法，讓職場回歸專業，尊重每一位工作者不同與應該擁有的職場安全。