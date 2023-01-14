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空姐面試被逼「脫到剩內衣」 航空公司回應了

綜合報導
一名女子到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。圖為示意圖。（ingimage）
一名女子到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。圖為示意圖。（ingimage）

成為空姐是許多人畢生的夢想，但有些人卻因此留下黑暗回憶。一名女子爆料，她到科威特航空（Kuwait Airways）應徵空姐時被要求「脫到剩內褲」，幾近全裸的站在面試官面前，且面試官不僅猛瞧她身體，甚至還在筆記本上寫下評論，讓她感到相當不堪，另一名求職者更在離開房間後當場哭了出來。

綜合媒體報導，去年11月科威特航空在西班牙馬德里的一家酒店進行徵才，23歲的瑪麗安娜（Mariana）單獨被帶進房間面試，豈料一進門就被要求脫下裙子、褲襪及內衣等衣物，全身上下「只剩內褲」站在考官面前。瑪麗安娜回憶過程，一位女性面試官直盯她赤裸的身體，還在筆記本寫下各種評論，讓她覺得相當難堪，更稱「我覺得自己像動物園裡的動物」。

23歲空姐比安卡（Bianca）也控訴荒謬的面試過程，當天她看第一個進去面試的女生哭著走出來，還說自己被要求「脫到剩內衣」，讓比安卡相當驚訝。而後換到她進行面試時，面試官更以檢查身體為由，要求她將裙子不斷拉高，最後也讓她「只穿著內衣」進行審核。

消息人士透露，在初試期間面試官拒絕了所有戴眼鏡、戴牙套、有明顯疤痕及有痣的女性，除此之外，面試官還會以體重超重、不喜歡面試者的皮膚或笑容等理由淘汰應徵者。該徵才活動約有60多人參加，但只有3名應徵者是男性，且面試官還以國籍等冠冕堂皇的理由拒絕他們。西班牙勞工部目前已針對該事件進行調查。科威特航空回應指出，將對此事進行全面調查，後續將依據結果採取適當措施。而科威特航空委託負責面試的第三方公司則否認，並宣布將對爆料者提告。

面試 勞工部 動物園

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