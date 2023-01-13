遇駱駝自拍被追 男子在伊犁跌個狗吃屎 網友「療癒」：活該

一名男子出遊時看到一隻毛茸茸的雪白駱駝想上前跟牠拍照，結果剛靠近沒多久馬上就惹怒駱駝，駱駝氣到在雪地上狂追，嚇得男子狂奔到跌個狗吃屎。（取材自微博）

拍野生動物靜靜拍就好，不要想著跟牠們合影。中國一名男子出遊時看到一隻毛茸茸的雪白駱駝想上前跟牠拍照，結果剛靠近沒多久馬上就惹怒駱駝，駱駝氣到在雪地上狂追，嚇得男子狂奔到跌個狗吃屎，畫面在網路上瘋傳。

綜合媒體報導，一名男子到新疆 省伊犁遊玩，在雪地上看到一隻野生的雪白駱駝相當稀奇，就想說要過去跟駱駝近距離合照拍抖音 影片，結果沒想到男子剛接近駱駝沒多久立刻將其惹怒，白駱駝氣到直接當場追起男子，嚇得男子狂奔逃命，跑到一半還因為雪地太滑當場跌個狗吃屎在地上滾一圈，全程都被一旁掌鏡的朋友拍下。

男子跌倒後眼看可能要被駱駝攻擊，還好駱駝見到他倒地後並沒有再繼續追逐，而是看了一眼倒地的男子後就慢慢離開了。影片曝光後吸引百萬人觀看，網友留言表示「被追活該，誰叫你要那麼靠近，療癒」、「要拍野生動物不是不行，就靜靜拍就好，還想近距離拍片？」、「野生動物不是毛小孩欸，別人的毛孩都不見得能讓你近距離拍照了，遑論野生動物」、「這人命大，被駱駝踹嚴重是會死人的」、「別看駱駝溫馴，發飆起來也是可怕」。