坐姿霸氣 虎斑貓開腿露肥肚 彷彿迎客「來哪，你坐啊」

日本網友拍到女友家的貓，一副大叔模樣慵懶靠在門口椅子，存在感相當強烈。（取材自推特）

日本 一名網友在元旦當天拜訪女友老家，卻意外發現貓咪就慵懶的靠在門口的板凳上，露出稀疏的肥肚像極了中年大叔。兩隻貓掌分別放在肚子及椅子上，彷彿是在招呼原PO「來哪，你坐啊～」

推主@kyoukara_infra在本月1日分享了張「存在感相當強烈」的照片，當天他來到女友老家，門口的椅子上早已有一隻「阿嬤養的貓」準備迎接客人。然而定睛一看虎斑貓Chibi（ちび）身材非常圓潤，慵懶且完美的靠在牆壁及板凳的夾角，張開雙腿露出肚子的模樣讓他當場笑翻，忍不住表示太有存在感。

Chibi大叔的樣貌曝光後，迅速在推特 被瘋傳，短時間內瀏覽次數就已逼近1500萬次。許多網友也笑說「確定不是岳父嗎」、「來坐我旁邊吧」、「差點以為是爺爺」。也有網友表示肚子實在太搶戲，非常想偷摸一把看看。原PO補充Chibi原來有7公斤，是個不折不扣的胖貓咪。