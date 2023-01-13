坐姿霸氣 虎斑貓開腿露肥肚 彷彿迎客「來哪，你坐啊」
日本一名網友在元旦當天拜訪女友老家，卻意外發現貓咪就慵懶的靠在門口的板凳上，露出稀疏的肥肚像極了中年大叔。兩隻貓掌分別放在肚子及椅子上，彷彿是在招呼原PO「來哪，你坐啊～」
推主@kyoukara_infra在本月1日分享了張「存在感相當強烈」的照片，當天他來到女友老家，門口的椅子上早已有一隻「阿嬤養的貓」準備迎接客人。然而定睛一看虎斑貓Chibi（ちび）身材非常圓潤，慵懶且完美的靠在牆壁及板凳的夾角，張開雙腿露出肚子的模樣讓他當場笑翻，忍不住表示太有存在感。
Chibi大叔的樣貌曝光後，迅速在推特被瘋傳，短時間內瀏覽次數就已逼近1500萬次。許多網友也笑說「確定不是岳父嗎」、「來坐我旁邊吧」、「差點以為是爺爺」。也有網友表示肚子實在太搶戲，非常想偷摸一把看看。原PO補充Chibi原來有7公斤，是個不折不扣的胖貓咪。
ちびちゃんはもともと野良猫で保護した時は小さな子猫だったみたいです。— まー@今日からインフラエンジニア!! (@kyoukara_infra) January 1, 2023
祖母が病気の後遺症で寝てばかりだったそうですが、今では一番お世話するようになって元気になったみたいです。
ちびちゃんも幸せそうだし、保護して良かったと！
素敵なお話だったのでシェア。
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