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醫師飛機上「出診」 救回心臟2度停止乘客

編譯張君堯
印度裔醫生 Dr Vishwaraj Vemala日前搭乘飛機時化身英雄、花了5個小時成功拯救一名心臟2度停止跳動的乘客。（取材自推特）
印度裔醫生 Dr Vishwaraj Vemala日前搭乘飛機時化身英雄、花了5個小時成功拯救一名心臟2度停止跳動的乘客。（取材自推特）

一名肝臟科醫師日前搭乘飛機時化身英雄、花了5個小時成功將一名心臟2度停止跳動的乘客的性命拯救回來，消息傳出後該名醫生被形容為「空中英雄」。

BBC報導，現年48歲的維瑪拉（Vishwaraj Vemala）任職於英國伯明翰的伊麗莎白女王醫院（Birmingham's Queen Elizabeth Hospital）的肝臟科醫生。去年11月維瑪拉和母親一同搭機飛往印度，沒想到航程途中一名43歲的乘客意外心臟驟停、且沒有脈搏和呼吸。

航班上的機組人員隨後向乘客詢問是否有醫生在場，維瑪拉便出面協助，他回憶道「我花了大約一個小時的時間才把他救回來，幸運的是飛機有急救包」，然而除了氧氣供應裝置和AED之外，幾乎沒有什麼可以幫助監測病人情況的裝置。

在與其他乘客交談後，維瑪拉蒐集來各種設備，包括心率監測器、脈搏血氧儀、血糖儀和血壓計等，這時那名乘客出現第2次心臟驟停，不過維瑪拉仍設法使其恢復意識並稱「我們試圖讓他撐過5個小時」，最終機長安排在孟買機場降落，緊急救援人員便接手並將該乘客送醫治療。

維瑪拉回憶整起過程稱「我一輩子都會記得這段經歷」，並強調「我在培訓期間處理過這類情況，但從未在4萬英尺（約12.1公里）的高空中經歷過」，他還提到「這是我從業7年以來第一次在媽媽面前作業，所以這讓我更加激動」。

血壓 血糖 機場

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