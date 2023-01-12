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土耳其植髮CP值超高「醫療團觀光客」激增 去年帶來20億美元收入

編譯易起宇
土耳其的牙科、眼科、婦科、內科及醫美等平價服務，讓醫療團觀光客激增。（Getty Images）
土耳其的牙科、眼科、婦科、內科及醫美等平價服務，讓醫療團觀光客激增。（Getty Images）

土耳其便宜的匯率和專業的醫療技術正吸引愈來愈多外國客到當地植髮，日本客正是最新一批到當地享受這項實惠價格的旅客。

日經新聞報導，一名來自日本的32歲司機在抵達伊斯坦堡的隔天就來到醫美診所等待植髮。他說，他在網上找到的伊斯坦堡植髮價格是日本的六分之一，也是南韓的一半，他很驚豔伊斯坦堡是外國客最青睞的植髮地點。

連同這名司機在內，去年12月共有超過30名的日本旅客來到Estecenter醫美診所進行植髮，這個數目也創下該診所日本客的單月最高紀錄。該診所駐東京辦公室的負責人卡拉德尼茲表示，去年上門的日本客戶增加到每月平均20人，遠高於疫情前的5或6人。

卡拉德尼茲表示，南韓的防疫限制也促使日本客到土耳其植髮，因為土耳其對外國入境旅客採取的是全球數一數二寬鬆的政策，即使是在疫情高峰期間。

拜土耳其當地從牙科、眼科、婦科、內科到醫美等醫療服務的平價和高品質所賜，來自中東、歐洲和中亞的「醫療團觀光客」激增。

但據業界消息人士表示，日本客和中國大陸客卻是相對最近才注意到土耳其植髮技術的平易價格和國際名聲。包括國際足球明星在內的名人都已選擇伊斯坦堡進行植髮和其他治療。

去年10月，獲得葛萊美獎的美國嘻哈歌手阿肯（Akon）在Podcast節目上透露，他到土耳其做了植髮。去年11月，義大利前足球國手托蒂（Francesco Totti）成為伊斯坦堡一家醫美診所的投資人，許多義大利、德國和西班牙足球聯盟踢球的外國球員也都在伊斯坦堡植髮。

一名當地植髮界的頂尖名醫特茲勒（Servet Terziler）估計，去年在土耳其接受植髮手術的外國患者已達到100萬人，比2018年增加整整一倍，並為當地帶來20億美元的收入。

但他說，這個產業最大的問題就在於缺乏官方視察和執行管制。未登記註冊的診所占了這個產業的多數，而這些診所卻經常在缺乏必要設備、衛生標準不佳，甚至是沒有醫生在場的情況下進行手術。雖然這讓這些診所的收費能夠低於1000美元，但也會對病人造成風險，且可能傷害整個產業的名聲。

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