走私闖關 男吞6顆毒品膠囊 被澳洲邊防人員活逮

澳洲警察與邊防機關日前發布新聞稿，稱一位愛爾蘭國民試圖利用6個藏於體內的健達出奇蛋膠囊運送約120克古柯鹼入境。（取材自Afp.gov.au / Hightail網頁）

澳洲 聯邦警察（AFP）與澳洲邊防署（ABF）日前發布聯合新聞稿，稱一位愛爾蘭國民正面臨毒品 相關罪名的指控，指他涉嫌把約120克古柯鹼裝進六個健達出奇蛋的塑膠膠囊，再藏於體內、試圖走私入境。

CNN與澳洲特別廣播服務公司（SBS）報導，這起事件發生在2022年12月28日，ABF官員在墨爾本國際機場抽查了一名搭機從中東飛來的28歲男子行李，因懷疑其中發現了古柯鹼，便將他帶往皇家墨爾本醫院進行電腦斷層（CT）掃描。

報導稱，檢查結果發現該男子體內有六個裝著古柯鹼的健達出奇蛋膠囊，而他隨後就把裝著毒品的膠囊排出體外。

這名身分沒有曝光的男子被控「進口可銷售數量的邊境 管制藥品」罪名，2022年12月30日在墨爾本地方法院出庭，被裁定還押候審。據悉，若罪名成立，最高可能面臨25年有期徒刑。

AFP偵緝代理警司薩爾蒙（Chris Salmon）指人體運毒很蠢，「有著可能會出問題的實際危險，導致可致命藥物過量或人體器官的永久損害」，並稱此事顯示有些人為了據稱避免在邊境被查到而採取極端行為。ABF航空旅客代理警司比桑特（Ian Beasant）稱該署官員在偵查方面經過嚴格訓練，會確保人們在邊境被攔查，因此「不值得冒著健康風險，試圖人體運毒進到我國」。