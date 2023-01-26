餓熊直撲馴鹿 發現真相氣到暴打… 原來是氣球

一隻餓壞的棕熊到民宅裡面找吃的，沒想到馴鹿只是聖誕節裝飾氣球，直接推倒咬爛洩憤。 （取材自臉書）

看得到吃不到好生氣？一隻餓壞的棕熊到民宅裡面找吃的，看到馴鹿出現在眼前興奮的跑過去想要飽餐一頓，結果沒想到等身大的馴鹿只是聖誕節 裝飾氣球，撲空的棕熊氣炸直接把氣球推倒咬爛洩憤，屋主看到都嚇傻了。

綜合媒體報導，內華達州 一名男子萊斯特(David Lester)日前在自家庭院裝飾不少可愛的馴鹿氣球，準備迎接聖誕節，整個屋外布置的美輪美奐。結果萊斯特隔天起床後大傻眼，看到院子裡面的裝飾幾乎都被弄壞，馴鹿氣球還被扯爛，嚇得他趕緊調閱門口監視器看看發生什麼事情。

萊斯特一打開監視器後，立刻看到來破壞這些聖誕裝飾的元兇竟是一隻巨大棕熊，棕熊疑似是因為飢餓跑到萊斯特家想要找食物吃，看見與牠等身大的馴鹿，以為可以飽餐一頓，便衝上前去，舉起熊掌瘋狂攻擊，但過沒多久棕熊便發現不對勁，因為氣球的味道跟馴鹿的味道不一樣，棕熊最後只好悻悻然離去。

棕熊攻擊氣球馴鹿的影片被萊斯特PO在個人臉書上，不少網友留言表示「對不起這隻熊讓我笑了」、「棕熊看起來也太歇斯底里」、「以為眼前的是美食 結果靠近後發現不是，當然會生氣」、「馴鹿氣球被破壞的好徹底，那隻棕熊到底是有多生氣」。