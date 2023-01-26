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晶片留線索 牧羊犬失蹤14個月 1600英里外找到

聯合新聞網
牧羊犬齊柏林失蹤14個月之後，在1600英里之外的地方被找到。（取材自臉書）
牧羊犬齊柏林失蹤14個月之後，在1600英里之外的地方被找到。（取材自臉書）

加州一隻混種德國牧羊犬，在失蹤14個月以後，近日終於在距離1600英里外的堪薩斯州被發現，順利回到家中過聖誕節。不過牠究竟如何離家出走到這麼遠的地方，仍然是個謎團。

根據NPR報導，加州一隻名叫齊柏林（Zeppelin）的3歲混種德國牧羊犬，在2021年10月突然失蹤，這段期間主人找了很久卻沒有任何消息，沒人知道齊柏林到底去了哪。不過由於齊柏林身上有植入晶片，歐尼爾（Sandra O'Neill）一家人仍然沒有放棄希望，相信有一天愛犬會被發現。

歐尼爾透露，齊柏林通常會自己散步到家裡附近的工地玩耍，那裡的工作人員也對牠相當好，大多時候齊柏林也會自己跑回家。但齊柏林失蹤後，歐尼爾找遍所有愛犬可能會去的地方，卻沒有任何收穫，「我想有人愛上了牠，把牠帶回家了」。

14個月過去了，近日歐尼爾等到一通來自晶片廠商的電話，對方表示有人發現了齊柏林。難以置信的是，兩地相隔1600英里，沒有人知道齊柏林究竟如何到達這麼遠的地方。所幸齊柏林最終幸運回到家中，並且和自己在失蹤前生下的數隻小狗一起生活。

加州 晶片 德國

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