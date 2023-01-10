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日鼓勵外漂 搬出東京領百萬日圓

編譯張君堯
日本政府鼓勵居住在東京的民眾遷往偏鄉地區，將提供高達100萬日圓的補助。（路透）
日本政府鼓勵居住在東京的民眾遷往偏鄉地區，將提供高達100萬日圓的補助。（路透）

日本政府在2023財政年度增加對遷出東京都市區的育兒家庭的「財政支持」：為每個孩子提供高達100萬日圓（約7469美元）的補助、高於目前的30萬日圓。

日經報導，這項補助計畫於2019年啟動，旨在鼓勵撫養孩子的人搬到「少子化和老齡化人口地區」，符合條件的家庭是在過去10年中在東京23個區居住超過五年的家庭，此外，同一時間段內父母從東京其他地方以及埼玉縣、千葉縣和神奈川縣通勤的家庭也有資格。

搬家者若滿足以下三個條件之一，原則上將獲得每戶100萬日圓的補助：在搬遷地的中小型公司工作者、通過網路持續搬家前的工作者或在新居住區開展業務者，計畫還包括根據家庭擁有的孩子數量增加補助的方案，目前追加補助為每位兒童30萬日圓。

申請人必須在搬家後的三個月到一年內前往新家的地方政府聲明「打算在那裡居住至少五年」，假如他們在五年內搬出則將被要求退還這筆補助，目前約有1300個城市參與這項計畫、加起來占所有城市的80%。根據統計，2021財政年度共計向1184個家庭提供這樣的搬遷補助、高於2019年的71個家庭和2020年的290個家庭。

英國「衛報」報導，部分受到疫情影響，去年東京人口首見下滑，但決策者認為仍須採取更多行動，以降低東京的人口密度，並鼓勵民眾搬到日本「較不時尚」的地區展開新生活。這些地區出現人口老化、萎縮問題，年輕人口外移到東京、大阪等大城市。

日本官員希望政府提供的優渥補助，能鼓勵有18歲以下小孩的家庭為偏鄉地區帶來活力，並減輕首都圈的空間與公共服務壓力。東京首都圈是全球最大的都會區，人口約有3500萬人。

日經新聞報導，日本政府希望到了2027年，從東京首都圈搬到鄉下地區人數能達1萬人。

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