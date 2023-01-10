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中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

別騙觀眾 吉爾吉斯禁對嘴演出 「文化始於誠實」

編譯周辰陽
美俄官媒報導，中亞國家吉爾吉斯已經禁止表演者在公共文化活動進行對嘴演出。（路透）
美俄官媒報導，中亞國家吉爾吉斯已經禁止表演者在公共文化活動進行對嘴演出。（路透）

俄羅斯官媒與美國國會出資的媒體日前報導，中亞國家吉爾吉斯的文化部新聞處告訴記者，已經禁止表演者在公共文化活動進行對嘴演出。

根據「RT」與自由歐洲電台／自由電台吉爾吉斯服務（RFE/RL's Kyrgyz Service）報導，這道對嘴禁令在元旦生效。當地媒體指出，吉爾吉斯文化、資訊與體育部長馬克蘇多夫（Altynbek Maksutov）日前簽署政令，禁止在劇院、電影院博物館、俱樂部、圖書館與體育場的國家文化活動出現對嘴（lip-synching）演出。

根據報導，這項禁令同樣適用於大眾公共活動。文化部新聞處說，「歌手在文化活動期間必須現場演唱。」

目前不清楚違反這項新規的人可能受到什麼樣的處罰，但責任據報會落在活動的表演者、組織者與主辦方（hosts），文化部長會親自監督法規的遵守狀況。

根據報導指出，吉爾吉斯當局2021年2月就強制音樂會主辦單位在門票與海報印上相關通知，將演出是現場或對嘴告訴觀眾。時任文化部長卡迪爾別科夫（Nurzhigit Kadyrbekov）表示，許多人不想放棄對嘴，理由是缺乏足夠的技術設備，雖然承認情況可能確實如此，但當局仍選擇推出新要求。

卡迪爾別科夫當時指出，「文化始於誠實，我們不要欺騙觀眾與聽眾」。

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