影／變色龍爬吸管「30秒連換4色」 網友驚嘆

變色龍爬吸管接二連三變換體色。（取材自推特）

變色龍這種爬蟲類顧名思義最大特色就是會隨環境變換體色，一名印度 議員在推特 分享一段變色龍爬吸管接二連三變換體色的影片，藉此諷刺政敵。

印度的下議院國大黨議員Shashi Tharoor日前在推特分享一段變色龍的影片，牠爬上由四根不同顏色串在一起的吸管，最先是藍色，變色龍就由原本的綠色變成藍色；第二段是黃色，牠隨即轉變為土黃色；最後兩段為橘色和粉紅色，變色龍也都隨之成功變換體色。

Tharoor議員PO出這段變色龍影片，主要是要藉此諷刺印度的多名脫黨跳槽政客，影片目前累積超過32萬觀看次數。

變色龍的皮膚被顆粒狀鱗覆蓋，真皮內有多種色素細胞，能隨時伸縮變化體色，而且速度非常快。一些種類的變色龍是根據周圍環境來變換體色，另一些則是用體色來表達情緒，比如求偶、禦敵、表現身體狀態等，像是發黑表示身體狀況變差或發怒、發白則是體溫過高。