郵輪「生物淤積」遭紐澳拒靠岸 800名乘客困海上7天

「維京獵戶星號」因船體上有「海洋附生物」，遭紐西蘭和澳洲港口拒絕靠。圖為「維京獵戶星號」資料照片。(Getty Images)

英國 衛報報導，「維京獵戶星號」郵輪 上的800名乘客已有七天沒有下船遊玩，這艘郵輪自去年12月26日自紐西蘭的威靈頓（Wellington）出發後，紐西蘭的基督城（Christchurch）、但尼丁（Dunedin），以及澳洲 塔斯馬尼亞州首府荷巴特（Hobart）都拒絕其靠岸，今年元旦在澳洲南部的阿得雷德（Adelaide）外海等候，但當局要求這艘郵輪先把船體的海洋附生物（marine growth）清除乾淨才准靠岸。

「維京獵戶星號」抵達阿得雷德之前，澳洲國家海事協調中心認定，這艘郵輪的船體上有少量的「生物淤積」（biofoul），包括海洋微生物、藻類、植物和小動物。

生物淤積可能會帶來外來物種，澳洲當局命令必須將船體清乾淨，才能進入澳洲海域。

英國廣播公司（BBC）報導，一名乘客在推特上寫道，有800多名乘客留在船上，許多人對郵輪公司的「疏忽」感到「生氣和憤怒」。

「維京獵戶星號」有14層甲板，可搭乘930人，建造於2018年。維京郵輪公司發表聲明承認，「正在清除船體上有限數量的標準海洋生物，以致錯過了行程中的幾站」。

聲明表示，預計將在幾小時內駛向墨爾本市，並於1月2日停靠在那裡，「維京正在與旅客協商補償事宜」。