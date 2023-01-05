我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

澳洲車禍父母雙亡 5歲女孩救了周歲弟弟一命

編譯周辰陽
澳洲鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，父母死亡，三名年幼孩子受困超過2天奇蹟般倖免於難。（翻攝自skynews.com.au）
澳洲鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，父母死亡，三名年幼孩子受困超過2天奇蹟般倖免於難。（翻攝自skynews.com.au）

澳洲媒體報導，澳洲西澳省一處鄉間偏遠地區日前發生了致命車禍，導致一家五口中的父母死亡，留下三名年幼孩子受困超過兩天。但有親戚透露，所幸五歲的姊姊採取行動，救了最小的弟弟一命。

據Nine News與澳洲天空新聞的報導，西澳警察局在聲明表示，這家人的休旅車於27日早上在省會珀斯以東約280公里的康迪寧被尋獲。從直升機空拍影像可見，這輛休旅車滾到了路旁樹下、車底朝天，玩具、衣服與育兒用品等行李散落一地。

警方表示，緊急勤務人員在現場宣布28歲的戴伊與25歲的布拉多克死亡，3名孩子雖奇蹟般倖免於難，卻在灼熱的溫度下，跟身亡的雙親一起被困在車子，直到一位外出找人的親人尋獲他們為止。

澳洲鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，父母死亡，三名年幼孩子受困超過2天奇蹟般倖免...
澳洲鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，父母死亡，三名年幼孩子受困超過2天奇蹟般倖免於難。（翻攝自skynews.com.au）

報導指出，這一家五口在聖誕節當天凌晨1時左右離開珀斯東北約90公里的諾瑟姆，卻沒有及時趕到康迪寧家中的慶祝活動，家人在一天前向警方通報失蹤。親戚李德受訪時表示，就他所知是5歲女孩在車內脫困，接著把最小的弟弟從兒童座椅上弄下來，從而挽救了他的性命。

李德表示，「如果不是因為5歲孩子解開了1歲孩子的汽車座椅帶扣，他今天就不會跟我們在一起了」，並指「她可能會好幾年都不知道」，還稱高溫加劇了孩子們受到的折磨。他說，「基本上，他們在攝氏30度的高溫下，被困在車子55個鐘頭，沒人知道他們經歷了什麼」。

據警方表示，3個孩子因嚴重脫水而送往醫院診治。據報他們身上傷勢不會危及性命，預期將在未來幾天內出院。有人在GoFundMe發起眾籌為孩子們募集資金，已募得超過原先設定的目標。

澳洲 休旅 高溫

上一則

搶先美國 法國將軍援烏克蘭「AMX-10 RC」輕型戰鬥車

下一則

曾參與川金會 日媒：北韓前外相李容浩傳已遭處決

延伸閱讀

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相
澳洲雪梨新年絢麗煙火 率全球揮別疫情陰霾

澳洲雪梨新年絢麗煙火 率全球揮別疫情陰霾
澳洲「天選小鎮」一夜跨年3次 每半小時就能跨一次

澳洲「天選小鎮」一夜跨年3次 每半小時就能跨一次
成都通知：父母投靠子女可買限購區1套房 惹群嘲

成都通知：父母投靠子女可買限購區1套房 惹群嘲

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪