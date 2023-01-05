澳洲車禍父母雙亡 5歲女孩救了周歲弟弟一命

澳洲鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，父母死亡，三名年幼孩子受困超過2天奇蹟般倖免於難。（翻攝自skynews.com.au）

澳洲 媒體報導，澳洲西澳省一處鄉間偏遠地區日前發生了致命車禍，導致一家五口中的父母死亡，留下三名年幼孩子受困超過兩天。但有親戚透露，所幸五歲的姊姊採取行動，救了最小的弟弟一命。

據Nine News與澳洲天空新聞的報導，西澳警察局在聲明表示，這家人的休旅 車於27日早上在省會珀斯以東約280公里的康迪寧被尋獲。從直升機空拍影像可見，這輛休旅車滾到了路旁樹下、車底朝天，玩具、衣服與育兒用品等行李散落一地。

警方表示，緊急勤務人員在現場宣布28歲的戴伊與25歲的布拉多克死亡，3名孩子雖奇蹟般倖免於難，卻在灼熱的溫度下，跟身亡的雙親一起被困在車子，直到一位外出找人的親人尋獲他們為止。

澳洲鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，父母死亡，三名年幼孩子受困超過2天奇蹟般倖免於難。（翻攝自skynews.com.au）

報導指出，這一家五口在聖誕節當天凌晨1時左右離開珀斯東北約90公里的諾瑟姆，卻沒有及時趕到康迪寧家中的慶祝活動，家人在一天前向警方通報失蹤。親戚李德受訪時表示，就他所知是5歲女孩在車內脫困，接著把最小的弟弟從兒童座椅上弄下來，從而挽救了他的性命。

李德表示，「如果不是因為5歲孩子解開了1歲孩子的汽車座椅帶扣，他今天就不會跟我們在一起了」，並指「她可能會好幾年都不知道」，還稱高溫 加劇了孩子們受到的折磨。他說，「基本上，他們在攝氏30度的高溫下，被困在車子55個鐘頭，沒人知道他們經歷了什麼」。

據警方表示，3個孩子因嚴重脫水而送往醫院診治。據報他們身上傷勢不會危及性命，預期將在未來幾天內出院。有人在GoFundMe發起眾籌為孩子們募集資金，已募得超過原先設定的目標。