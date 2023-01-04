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德國牧羊犬慘遭主人丟包機場 暖心機長收養

聯合新聞網
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）

一隻還不到一歲的德國牧羊犬，日前跟著主人從中國搭乘飛機抵達加州，但卻因為入境文件問題遭到主人無情遺棄機場，任由航空公司處理。幸好聯合航空（United Airlines）一名機長出面收養，讓這隻狗狗能有一個新家。

根據華盛頓郵報報導，這隻狗狗跟隨著主人從中國飛抵舊金山國際機場（San Francisco International Airport），卻因為沒有適當的證明文件讓小狗入境，飼主於是狠心將狗狗獨自遺棄在海關，自行繼續飛往目的地紐約，而這隻慘遭丟棄的狗狗，則是暫時取名為「北極星」（Polaris），被聯合航空公司暫時收留。

北極星成為小小人氣王。（取材自推特）
北極星成為小小人氣王。（取材自推特）

依據疾病管制與預防中心指示，無論北極星被遣返回中國還是留在舊金山，都有可能會面臨被安樂死的命運，因此聯合航空委托舊金山防止虐待動物協會（San Francisco SPCA）替北極星找新家，最後由機長「戴爾」（William Dale）取得領養權。

戴爾受訪時表示，自己與家人最近才剛搬到舊金山生活，家裡有後院可以讓北極星盡情跑跳玩樂，這也是家中首次收養小狗，對於這個家庭新成員到來感到相當興奮，並認為能夠給北極星一個家是一件非常幸運的事。

舊金山 機場 加州

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