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哪一國文字？春聯7個字 考倒一堆人 原來是英文

聯合新聞網
貼文者說明，看到一戶人家門外貼了一張奇特的春聯（左圖），上面寫的不是中文，照片引起不少討論。網友則分享最初的原版（右圖）。 （取材自臉書）
貼文者說明，看到一戶人家門外貼了一張奇特的春聯（左圖），上面寫的不是中文，照片引起不少討論。網友則分享最初的原版（右圖）。 （取材自臉書）

農曆新年即將到來，家家戶戶每到這個時候，都會更換貼了一年的春聯，而隨著時代的演進，春聯越來越多元，有網友就在臉書分享一張春聯照片，但上面的字卻讓許多人怎麼看都看不懂，有內行人留言曝光原意，才解了眾人的疑惑。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，春聯上面的七個字不像是中文字，也不像是日文或韓文，讓他百思不得其解，最後總算看懂內容，還直呼「國小程度，但卻看超級久才看懂」。

照片引起眾人熱議，「我好像每個字都看得懂，又好像每個字都看不懂」、「我懷疑這是韓文」、「看起來像韓文，又像中文，也像英文」、「我以為是西夏文」、「燒一燒給孔子看一下，看他認不認識」、「這是在仿徐冰的天書吧」、「這有創意」、「我是都看不懂，到最後一個字才看出『命』，又回到上面又看到ET， 我就頭暈了」。

不少看得懂的網友提出解釋「Eat well sleep well each every day，吃好睡好每一天」，貼文還釣出春聯作者出面說明，「感謝樓主分享喔，這是為了2022永靖地方創生特展寫的春聯。確實不是原創喔，是看到網路上的，再重新寫過，也對於each和every同時出現很有疑慮，但因為活動時間很趕，就先寫了，寫起來發現好像還不錯，就拿出來貼了。謝謝大家的討論」。

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