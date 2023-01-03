士兵安心上路？ 俄羅斯徵兵送「免費凍精」

戰亡的俄兵。（美聯社）

俄羅斯 為了徵召更多兵力投入侵略烏克蘭的戰爭，官媒塔斯社28日報導，俄國 官方將提供預算讓準備赴烏克蘭前線的俄軍士兵「免費冷凍精子」，以做為俄兵的從軍福利之一。這項計畫目前僅適用於已婚的俄國士兵，以確保若陣亡之後妻子仍可為其留下後代。俄媒報導，從9月克里姆林宮發出30萬人動員令後，除了大量俄國男性逃出國境之外，也有許多男子前往診所冷凍精子。

此項「免費冷凍精子」的計畫由俄羅斯律師聯盟主席特魯諾夫（Igor Trunov）帶頭呼籲，計畫的訴求還包括免費提供俄兵不孕症治療，特魯諾夫在接受塔斯社訪問時，表示衛生部已經予以正面回應，答應從聯邦預算中撥出財政支持，為投入2022年至2024年之間「特殊軍事行動」的俄羅斯公民「免費保存生殖細胞（精子）」。

塔斯社報導指出，這項冷凍精子的補助計畫，專門針對丈夫被徵召動員的已婚夫妻，冷凍精子及後續保存的費用都由國家支出，而被冷凍起來的精子可在丈夫平安歸來後由本人取回、若不幸亡故，則由妻子取回。

方案僅適用已婚者

根據多家俄媒報導，在2022年9月，克里姆林宮發出30萬人動員令之後，俄羅斯當地對冷凍精子服務的需求大增，在莫斯科、聖彼得堡等大城市，大量男性前往生殖診所「凍精」，並簽署文件允許妻子使用這些冷凍精子──最早的相關報導在10月出現，由莫斯科政府機關報莫斯科共產青年報（Moskovskij Komsomolets）進行報導，如今冷凍精子即將成為俄軍部隊的「從軍福利」之一。

俄國第二大城聖彼得堡當地通訊社「Fontanka」也在10月1日報導，動員令發出後，前往生殖診所的男性激增，這些接獲動員令的已婚男子藉由冷凍精子及授權妻子使用，來確保若自己無法從戰場回來、或是萬一因傷失去生育能力，仍然能夠留下自己的後代。報導也指出，過去在俄羅斯，無論男性或女性，都極少有人選擇凍精或凍卵，但如今面對「極端情況」，許多人第一次認真考慮這個選項。

毀壞的俄軍坦克。（美聯社）

戰爭掀起俄凍精潮

對普亭政府持批判立場的「國家新聞報」（Nezavisimaya Gazeta）同樣在10月報導凍精需求大增一事，也指出過去尋求冷凍精子服務的多是罹患慢性病或接受化療的男性，如今有大量健康男性選擇凍精「以防萬一」。

若未婚俄兵也希望確保留下後代，可否也選擇冷凍精子，並由「代理孕母」產子呢？Fontanka在報導中指出，俄國沒有相關法律規定若精子主人死亡，可由誰來處理遺留在人世間的精子，即使精主預先簽署授權文件，代孕在俄羅斯也並不合法，若使用冷凍精子，由代理孕母生下已故俄兵的孩子，由於生父已逝，孩子的撫養權將會變成複雜的法律問題，因此未婚俄兵應無法透過凍精留後，「免費凍精」計畫亦僅適用已婚俄兵。

俄軍遺留的砲彈。（路透）

福利盡出難改民心

然而，「財富雜誌」（Fortune）指出，俄國政府祭出的這項「從軍福利」恐怕仍未能改變俄羅斯人對9月的動員令、以及克里姆林宮在12月再次宣布擴軍的看法。為了增加兵源，俄國政府承諾支付志願兵至少19萬5000盧布（約2674美元）月薪，是俄國平均薪資的五倍，以及在9月底立法允許入伍俄兵和其直系親屬在服役期間免於償還自身的銀行貸款 （包括抵押貸款和消費貸款），貸款款項凍結直至退伍30天後，才要再次開始還款；此外，凍結貸款法案還包括免除戰亡或嚴重傷殘俄兵、及其近親的所有銀行債務。

然而，9月之後數十萬俄羅斯男性為逃避動員令而離開國境、以及多地爆發抗爭，加上俄國政府從9月之後不再更新官方的傷亡數據，顯示出戰事對於俄國一方的不樂觀，同時克里姆林宮兩度發出動員、以及頻頻採取措施鼓勵從軍，也讓包括歐盟及美國在內的國際社會解讀為俄軍陷入脆弱、絕望的跡象。在9月動員令引起反抗之時，俄羅斯網路社群上也出現親政府立場的網紅，用「軟糖」來比喻被徵召的士兵，宣稱「徵兵數字微不足道」的宣傳戰，卻反而引起俄羅斯網友撻伐。

戰亡的俄軍士兵。（美聯社）

BBC報導，俄羅斯在2022年2月發動侵略之初，現役軍人總數約為90至100萬、預備疫軍人數200萬，而烏克蘭國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies） 9月估計俄國大約派出20至25萬人進入烏克蘭。克里姆林宮9月宣布動員30萬預備役軍人，12月又宣布要把現役軍隊人數擴增至150萬，等於將軍隊規模擴增50%，背後的動機，很可能就是侵略戰爭導致的慘重人員傷亡──據美國11月統計，約10萬名俄軍在戰場上死傷。

對於總人口數自1993年以來幾乎年年下降的俄羅斯來說，此次的「免費冷凍精子」計畫，除了用以吸引更多男性從軍之外，另一個令當局在意的考量，恐怕也是因大量青年男性戰亡、傷殘，導致的人口缺口、以及勢必隨之而來的低生育率必須設法彌補。（轉載自聯合新聞網「轉角24小時」）