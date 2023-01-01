瀕絕復育 泰國野放13隻珍稀沙魯斯鶴

13隻泰國東方沙魯斯鶴，近日在泰國東北部一處水庫上空被野放，象徵泰國為復育瀕絕物種所做的努力。圖為雄性的沙魯斯鶴。（Getty Images）

天剛破曉之際，13隻泰國 東方沙魯斯鶴（Thai Eastern Sarus）在泰國東北部一處水面泛著漣漪的水庫上空野放，這是泰國為復育這種幾近滅絕的物種所付出的最新努力。

中央社引述法新社報導，大約50年前，泰國東方沙魯斯鶴幾乎在泰國消失殆盡，牠們最後一次在野外現蹤是在1968年，之後泰國政府、柯叻動物園 （Nakhon Ratchasima Zoo）和聯合國聯手拯救這種常被稱為泰國鶴的鳥類。

1989年，他們開始利用柬埔寨捐贈的沙魯斯鶴進行繁殖，2011年首次野放。

國際自然保育聯盟（IUCN）將沙魯斯鶴列入瀕危物種「紅色名錄」（Red List），估計目前僅剩1萬5000隻在野外生存；一般認為沙魯斯鶴的泰國亞種已從泰國野生濕地中消失。

但自2011年以來，已有超過150隻人工繁殖的沙魯斯鶴在武里喃省（Buriram）野放。這種鳥類身長可達180公分、體重近7公斤。

武里喃省省長查瓦特（Chaiwat Chuntirapong）說：「這是泰國鶴能夠獨立生活和繁殖的唯一地方。」

這些頭部長著紅色羽毛的鳥類被裝在特製的大箱子裡，從繁殖地濕地和東方沙魯斯鶴保育中心（Wetland and Eastern Sarus Crane Conservation Center）跋涉到Huai Chorakhe Mak水庫，牠們透過網眼觀察外面的環境。

13隻沙魯斯鶴在聖誕節 當天全部野放，在孩童和圍觀民眾的歡呼聲中，這些巨大的禽鳥大聲鳴叫、笨拙地拍打著翅膀，搖搖晃晃地飛向天空。

這是研究人員漫長保育旅程最後一哩路，他們從孵化開始悉心照料這些鳥類，逐漸將牠們引入野外，然後帶著牠們飛向自由。

柯叻動物園研究員塔納（Tanat Uttaraviset）說：「照護員穿上能夠遮掩身體的衣服，套著鳥頭手偶，一步步教導牠們覓食和熟悉自然環境。」他說，在這個漫長的過程中，約有六到七成的沙魯斯鶴在野外存活下來。

在野放之前，每隻沙魯斯鶴都有植入微晶片並加上標籤，讓研究人員得以持續追蹤牠們，並改進保育計畫。